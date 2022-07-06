"Цель – водонапорная башня". Глава Хмельницкой ОВА рассказал о ракетном ударе оккупантов по области

"Во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три другие ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в результате взрывов никто не погиб, ранение получил один человек.

"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой общину", – объяснил Гамалий.

Он опубликовал фото одной из воронок, ее глубина – несколько метров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня появилась информация, что один из жителей Ярмолинецкой территориальной общины получил осколочное ранение ягодицы.