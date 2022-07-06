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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цель – водонапорная башня". Глава Хмельницкой ОВА рассказал о ракетном ударе оккупантов по области

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Гамалий опубликовал фото воронки
Гамалий опубликовал фото воронки
Фото: Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА) / Telegrаm

5 июля российские оккупанты выпустили по Хмельницкой области четыре ракеты, долетели не все. Об этом в Telegrаm сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Во время воздушной тревоги, около 19.45, рашисты выпустили четыре ракеты по территории нашей области. Одну ракету сбили наши силы ПВО, обломки упали на территории Шепетовского района. Три другие ракеты попали на территорию одной из общин Хмельницкого района", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в результате взрывов никто не погиб, ранение получил один человек.

"Целью ударов была водонапорная башня, которая полностью обеспечивает водой общину", – объяснил Гамалий.

Он опубликовал фото одной из воронок, ее глубина – несколько метров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня появилась информация, что один из жителей Ярмолинецкой территориальной общины получил осколочное ранение ягодицы.

Контекст:

Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля14 июня.

28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.

Теги: взрыв, война, ПВО, Хмельницкая область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, инфраструктура, ранение, Сергей Гамалий, башня
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