Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, есть информация о пострадавшем

"По состоянию на 20.30 имею информацию о трех прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия", – написал он.
Общественному председатель Ярмолинецкой территориальной общины рассказал, что погибших в результате обстрела территории общины нет, но есть один травмированный – "осколочное ранение ягодицы, его доставили в больницу".
В Telegrаm-каналах появляются изображения дыма, поднимающегося якобы в местах прилета ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля, 14 июня.
28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.