Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, есть информация о пострадавшем

"По состоянию на 20.30 имею информацию о трех прилетах ракет в Хмельницком районе. Выехал на место происшествия", – написал он.

Общественному председатель Ярмолинецкой территориальной общины рассказал, что погибших в результате обстрела территории общины нет, но есть один травмированный – "осколочное ранение ягодицы, его доставили в больницу".

В Telegrаm-каналах появляются изображения дыма, поднимающегося якобы в местах прилета ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)