Командование Воздушных сил ВСУ показало, как ПВО сбивала ракеты РФ, направленные на Днепр и область. Видео

"5 июля 2022 года, 4.00. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (Днепр)", – указали в подписи к видео.

Других деталей в командовании не сообщали, но сегодня утром в это же время силы ПВО сбили шесть из семи ракет, которые были направлены на Днепр и населенные пункты Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибло три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.