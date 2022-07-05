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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование Воздушных сил ВСУ показало, как ПВО сбивала ракеты РФ, направленные на Днепр и область. Видео

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Силы ПВО сегодня утром сбили шесть из семи ракет, которые были направлены на Днепр и область
Силы ПВО сегодня утром сбили шесть из семи ракет, которые были направлены на Днепр и область
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

5 июля командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины опубликовало в Facebook видео, на котором показана боевая работа сил противовоздушной обороны.

"5 июля 2022 года, 4.00. Боевая работа украинской противовоздушной обороны – подразделений зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" (Днепр)", – указали в подписи к видео.

Других деталей в командовании не сообщали, но сегодня утром в это же время силы ПВО сбили шесть из семи ракет, которые были направлены на Днепр и населенные пункты Днепропетровской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/4958264767618014/

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 18 июня глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе. Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибло три человека.

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.

28 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру. Одна ракета попала в СТО. Под завалами нашли тела двух погибших. В областном управлении ГСЧС сообщили, что две ракеты ударили по промышленному и транспортному предприятиям, разрушена железнодорожная инфраструктура, повреждены несколько жилых домов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Днепр, ПВО, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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