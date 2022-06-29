В Днепре взрывы, после ракетной атаки произошел пожар – ГСЧС

Пострадавших в результате обстрела нет, заверили в ГСЧС.
"На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. Пламя уже потушили. Рядом спасатели обнаружили безопасные обломки от ракеты", – сказано в сообщении.
Городские и областные власти ракетную атаку оккупантов не комментировали.
Два взрыва в Днепре были слышны в районе 9.52, сообщают очевидцы корреспонденту издания "ГОРДОН". Сигнал воздушной тревоги в городе включился через несколько минут после взрывов.
Это второй ракетный обстрел Днепра за два дня. В результате попадания двух ракет 28 июня повреждена промышленная и железнодорожная инфраструктура, разрушена станция техобслуживания автомобилей. Под завалами СТО найдены двое погибших. Еще четыре ракеты сбила украинская ПВО.
По уточненным данным, которые опубликовал 29 июня в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, в результате удара 28 июня в Днепре семеро раненых, в их числе шестилетний ребенок.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 18 июня глава областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о трех российских ракетах, которые попали в нефтебазу в Новомосковском районе.
Утром 19 июня на обстрелянном оккупантами объекте взорвалась емкость с топливом, погибли три человека.
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Днепропетровскую область кассетными боеприпасами, ранения получили два человека.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 28 июня Россия запустила по территории Украины 2811 ракет.