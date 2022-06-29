В Днепре взрывы, после ракетной атаки произошел пожар – ГСЧС

Пострадавших в результате обстрела нет, заверили в ГСЧС.

"На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. Пламя уже потушили. Рядом спасатели обнаружили безопасные обломки от ракеты", – сказано в сообщении.

Городские и областные власти ракетную атаку оккупантов не комментировали.

Два взрыва в Днепре были слышны в районе 9.52, сообщают очевидцы корреспонденту издания "ГОРДОН". Сигнал воздушной тревоги в городе включился через несколько минут после взрывов.

Это второй ракетный обстрел Днепра за два дня. В результате попадания двух ракет 28 июня повреждена промышленная и железнодорожная инфраструктура, разрушена станция техобслуживания автомобилей. Под завалами СТО найдены двое погибших. Еще четыре ракеты сбила украинская ПВО.

По уточненным данным, которые опубликовал 29 июня в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, в результате удара 28 июня в Днепре семеро раненых, в их числе шестилетний ребенок.