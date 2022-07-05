Ночью оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. В результате ракетного удара по предприятию в Шостке ранен один человек

Речь идет о Белопольской, Юнаковской, Шосткинской, Шалыгинской и Середино-Будской общинах. Было зафиксировано более 60 выстрелов (ракетных ударов, выстрелов из минометов, САУ и другое).

"Почти в 4.00 по одному из предприятий Шостки был ракетный удар. Один человек ранен. После 4.00 по окраине Середина-Буды было восемь минометных прилетов и 12 из САУ. Повреждены два частных дома и линия электропередачи", – написал Живицкий.

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