Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области, есть раненые – глава ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, после 11.00 россияне сбросили самодельное взрывное устройство на территорию Краснопольской общины, а в 12.30 обстреляли Шалыгинскую общину.

"Били из реактивных систем залпового огня – 20 взрывов и 10 – из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета, – написал Живицкий. – В 13.00 минометным огнем россияне накрыли Краснопольскую общину. Жители одного из населенных пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство. После 13.00 россияне пустили ракеты по школе в Эсманской общине. Четыре человека ранены".

В 17.00 оккупанты обстреляли из минометов хозяйственное сооружение и электросети в Новослободской общине, разрушив их, рассказал Живицкий.

"После 18.00 по Белопольской общине Сумского района с территории России начался минометный обстрел, 24 прихода. Также враги сбросили гранату с беспилотника. С 19.00 до 20.00 россияне дважды запускали ракеты по одному из сел Белопольской общины. Всего пять ракет. И минометный огонь: четыре прихода. После 21.00 огонь из минометов и САУ продолжился. По меньшей мере два человека ранены", – отметил глава ОВА.

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