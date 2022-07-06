Оккупанты ракетой разрушили главный корпус университета имени Сковороды в Харькове

В Киевском районе Харькова фактически уничтожено здание высшего учебного заведения. Синегубов опубликовал фото разрушенного здания.

"Медиапорт" и Общественное уточняют, что это корпус Харьковского национального педагогического университета. Среди поврежденных помещений университета – главный корпус, библиотека, музей. Выбиты окна в соседних помещениях вуза. Погибших или раненых, по предварительным данным, нет.

Российская ракета ударила по зданию около полуночи, возник пожар. Спасатели уже потушили его.

"Пострадали основные инфраструктурные объекты нашего университета. Прежде всего, это сам учебный комплекс имени Ивана Прокопенко. Здесь пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет имени Григория Квитки-Основьяненко. И, конечно, взрывной волной затронуты другие корпуса нашего университета, выбиты окна, разрушение достаточно серьезное", – рассказал ректор вуза Юрий Бойчук.

По его данным, центральный корпус разрушен на 50%. Полностью разрушен памятник философу Григорию Сковороде.

Ректор надеется, что с восстановлением поможет правительство, местные власти и международные партнеры.

В Основянском районе россияне попали по открытой территории. В Новобаварском районе города в результате ракетного удара частично разрушено админздание. Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрела и сообщила, что полиция начала досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны.

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