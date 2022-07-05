Синегубов ответил на претензии о работе ПВО в Харькове и назвал признак ее эффективности

"Я развею мифы относительно ПВО и призывы в СМИ, соцсетях. Есть ли ПВО в Харькове или области? Есть. Как и в любой другой области. Это оборонный процесс страны. Это вопрос Генштаба ВСУ, они видят обстановку в государстве и принимают оперативные решения", – сказал он.

Глава обладминистрации назвал признак эффективности противовоздушной обороны в регионе.

"Мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, в отличие от февраля или марта 2022 года, когда у нас летали самолеты и вертолеты над Харьковом, были попытки высадки десанта и все остальное", – объяснил Синегубов.

По его словам, украинские военные усиливают оборону и Харькова, и области. Синегубов подчеркнул, что сложности военного характера связаны с большим количеством крылатых ракет и их типов.

Общественное отмечает, что однажды ракета разорвалась в 30 метрах от Синегубова и, сославшись на правоохранителей, уточнило, что это произошло при обстреле областного управления полиции (2 марта).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно, запуская ракеты в том числе с территории России.

4 июля на сайте президента Украины появилась петиция "Дайте ПВО для Харькова", в которой автор "от имени всех харьковчан" призвал дать городу "больше противовоздушной обороны".