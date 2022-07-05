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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов ответил на претензии о работе ПВО в Харькове и назвал признак ее эффективности

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Синегубов отметил, что вопросом занимается Генштаб ВСУ
Синегубов отметил, что вопросом занимается Генштаб ВСУ
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области есть система противовоздушной обороны (ПВО) для противостояния российской агрессии. Об этом заявил 5 июля в интервью Общественному председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Я развею мифы относительно ПВО и призывы в СМИ, соцсетях. Есть ли ПВО в Харькове или области? Есть. Как и в любой другой области. Это оборонный процесс страны. Это вопрос Генштаба ВСУ, они видят обстановку в государстве и принимают оперативные решения", – сказал он.

Глава обладминистрации назвал признак эффективности противовоздушной обороны в регионе.

"Мы имеем ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, в отличие от февраля или марта 2022 года, когда у нас летали самолеты и вертолеты над Харьковом, были попытки высадки десанта и все остальное", – объяснил Синегубов.

По его словам, украинские военные усиливают оборону и Харькова, и области. Синегубов подчеркнул, что сложности военного характера связаны с большим количеством крылатых ракет и их типов.

Общественное отмечает, что однажды ракета разорвалась в 30 метрах от Синегубова и, сославшись на правоохранителей, уточнило, что это произошло при обстреле областного управления полиции (2 марта).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно, запуская ракеты в том числе с территории России.

4 июля на сайте президента Украины появилась петиция "Дайте ПВО для Харькова", в которой автор "от имени всех харьковчан" призвал дать городу "больше противовоздушной обороны".

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, война, Харьковская область, агрессия, вертолет, ПВО, оборона, вторжение, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты, войска, Олег Синегубов, российские оккупанты
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