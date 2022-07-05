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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ ночью нанесли удар по учебному заведению в Харькове – Синегубов

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От удара на территории учебного заведения осталась воронка
От удара на территории учебного заведения осталась воронка
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В ночь на 5 июля российские оккупанты нанесли удар по учебному заведению в Салтовском районе Харькова. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В 2.00 ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично было разрушено здание, от ракеты россиян осталась воронка на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

4 июля оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина", – сообщил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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