Войска РФ ночью нанесли удар по учебному заведению в Харькове – Синегубов

"В 2.00 ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично было разрушено здание, от ракеты россиян осталась воронка на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", – говорится в сообщении.
4 июля оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.
"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина", – сообщил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.