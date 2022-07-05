Войска РФ ночью нанесли удар по учебному заведению в Харькове – Синегубов

"В 2.00 ночи враг нанес ракетный удар по одному из учебных заведений Салтовского района Харькова. Частично было разрушено здание, от ракеты россиян осталась воронка на территории. Никакой военной инфраструктуры. К счастью, на территории был один охранник, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

4 июля оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

"Повреждены частные дома, происходили возгорания на открытых территориях, которые ликвидировали наши спасатели. Вчера в результате обстрелов в Кутузовке Харьковского района ранена 81-летняя женщина", – сообщил Синегубов.

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