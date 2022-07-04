Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь

Noize MC: Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо Фото: Noize MC / Facebook

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись", – сказал Noize MC.

В финале обращение рэпера публика начала скандировать "Нет войне!".

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