Noize MC: Мой родной город Белгород обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? То же, что и когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись", – сказал Noize MC.
В финале обращение рэпера публика начала скандировать "Нет войне!".
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял губернатор области Вячеслав Гладков.
По информации "РИА Новости", погибли пять человек.
На многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.
В минобороны России заявили, что якобы город обстреляли украинские военные тремя ракетами "Точка-У", которые якобы были сбиты российскими ПВО.
О серии взрывов ночью сообщали и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".