ВСУ жестко подавили попытку наступления оккупантов в направлении Лозового на юге Украины – Генштаб

"На южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. [...] Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)