ВСУ жестко подавили попытку наступления оккупантов в направлении Лозового на юге Украины – Генштаб

"На южнобугском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. [...] Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестоко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.