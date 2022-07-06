В Харьковской области за сутки трое раненых, включая двухлетнего ребенка

"За сутки по области пострадали три человека. Двое – Чугуевский район, среди них – ребенок, которому 1 год и 11 месяцев, и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", – написал Синегубов.

В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области. Из-за обстрелов горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

Также оккупанты ночью нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, разрушено здание главного корпуса университета имени Сковороды.

Спасатели в Харьковской области девять раз за сутки выезжали на пожары, вспыхнувшие из-за обстрелов, сообщил пресс-центр ГСЧС.

Так, вечером 5 июля в результате обстрела загорелось поле пшеницы на площади 500 м² возле поселка городского типа Андреевка.

В Дергачах из-за российских обстрелов вспыхнул двухэтажный жилой дом, гараж и три автомобиля, площадь пожара составила 200 м².

Оба пожара спасатели уже потушили.

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