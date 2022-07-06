В Харьковской области за сутки трое раненых, включая двухлетнего ребенка

"За сутки по области пострадали три человека. Двое – Чугуевский район, среди них – ребенок, которому 1 год и 11 месяцев, и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", – написал Синегубов.
В течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Богодуховский районы Харьковской области. Из-за обстрелов горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.
Также оккупанты ночью нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, разрушено здание главного корпуса университета имени Сковороды.
Спасатели в Харьковской области девять раз за сутки выезжали на пожары, вспыхнувшие из-за обстрелов, сообщил пресс-центр ГСЧС.
Так, вечером 5 июля в результате обстрела загорелось поле пшеницы на площади 500 м² возле поселка городского типа Андреевка.
В Дергачах из-за российских обстрелов вспыхнул двухэтажный жилой дом, гараж и три автомобиля, площадь пожара составила 200 м².
Оба пожара спасатели уже потушили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.