Оккупанты обстреляли Чугуевский район, есть раненые, в том числе двухлетний ребенок – прокуратура

"По данным следствия, 5 июля около 18.00 российские военные обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района. В результате обстрела ранены двое мирных жителей, среди которых мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Материалы следствия будут переданы из Нацполиции в Службу безопасности Украины, объяснили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.