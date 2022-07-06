Оккупанты обстреляли Чугуевский район, есть раненые, в том числе двухлетний ребенок – прокуратура

Обстрел в районе произошел около 18.00 Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook (архив)

"По данным следствия, 5 июля около 18.00 российские военные обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района. В результате обстрела ранены двое мирных жителей, среди которых мальчик в возрасте 1 год 11 месяцев и 64-летний мужчина. Также повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Материалы следствия будут переданы из Нацполиции в Службу безопасности Украины, объяснили в ведомстве.

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