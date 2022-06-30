Киевский апелляционный суд заявил, что прокуратура не доказала причастность россиян к группе компаний VS Energy

Суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора 2-го отдела процессуального руководства 1-го управления организации и процессуального руководства в уголовных процессах органов Государственного бюро расследований Офиса генерального прокурора Романа Тулина, сказано в определении суда. Прокурор обжаловал постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 19 апреля 2022 года, который отказал в ходатайстве об аресте активов группы компаний VS Energy.

Киевский апелляционный суд указал, что прокурор не предоставил надлежащих доказательств для подтверждения ходатайства.

"Включенные же выписки сведений, содержащихся на официальном сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка от 13 апреля 2022 года и протоколы обзора сети интернет от 12 апреля 2022 года, 13 апреля 2022 года не могут быть надлежащим обоснованием поданного ходатайства и свидетельствовать о возможности претендовать на пакет акций вышеперечисленных обществ", – сказано в определении суда.

"РБК-Украина" пишет, что в ответ на публикации о якобы причастности россиян к группе компаний VS Energy акционеры группы заявили, что ни одно из упоминавшихся в публикациях лиц не владеет акциями ни одной из компаний группы и не числится среди ее бенефициарных владельцев.

"Евгений Гинер вышел из состава акционеров группы компаний VS Energy еще в 2014 году. Что касается Александра Бабакова и Михаила Воеводина, то они никогда не владели акциями группы компаний VS Energy", – цитирует агентство заявление пресс-службы.

Один из акционеров группы компаний Вилис Дамбинс в интервью "РБК-Украина" положительно оценил факт проведения соответствующего расследования ГБР и Офисом генпрокурора.

"Мы возлагаем большие надежды на это расследование. По большому счету, оно касается статуса собственности нашей группы. Компания готова к тому, чтобы в очередной раз быть проверенной ГБР и прокуратурой. Мы уверены, что с результатами расследования иссякнут медийные мифы о нашей компании. У нас нет "русского следа", он давно исчез. И я очень надеюсь, что расследование поставит точку в этом процессе", – сказал Дамбинс.

VS Energy осудила полномасштабную российскую агрессию, подчеркнуло "РБК-Украина".

"Как известно, "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий – операторов систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго"). На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников. С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия)", – сказано в материале.