Суд в Украине запретил партию "Русь единая", которая ранее называлась "Партией политики Путина"

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Русь единая"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.

YouControl отмечал 21 июня, что партия "Русь единая" ранее называлась "Партия политики [президента России Владимира] Путина", и хотя новое название появилось еще после выборов 2006 года, в Украине до сих пор остается 17 ячеек пропутинской партии: в Крыму (семь), в Николаевской области (две), в Киеве, Одессе, Донецке, Рахове Закарпатской области, Полтаве, Харькове, Херсоне и Хмельницком (везде по одной).

Запрет партии произошел на фоне открытого вторжения России в Украину, о котором Путин объявил 24 февраля.