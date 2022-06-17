Суд в Украине запретил пророссийскую партию "Союз левых сил"

"Суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Союз левых сил"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переданы в собственность государства", – говорится в сообщении.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. В их числе был и "Союз левых сил" (зарегистрирован в январе 2008 года).

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

С 8-го по 16 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блока Владимира Сальдо, Социалистической партии Украины, Партия Шария и "Левая оппозиция". Таким образом, "Союз левых сил" стал 10-й запрещенной в Украине партией, связанной с Россией.