ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд запретил Партию Шария и политсилу, которая возникла после ликвидации Коммунистической партии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минюст со второй попытки добился в суде запрета партии Шария
Минюст со второй попытки добился в суде запрета партии Шария
Фото: Анатолий Шарий / Facebook

Восьмой апелляционный административный суд 16 июня завершил рассмотрение еще двух исков Министерства юстиции Украины о запрете политических партий, связанных с Россией.

Как сообщает движение "Чесно", суд запретил Партию Шария (глава политсилы – блогер Анатолий Шарий). 

Ведущий аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который посещает заседания суда по искам о запрете партий, сказал, что на это заседание журналистов не пустили. 

"О запрете партии мы узнали из слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании через видеосвязь, но так и не появились", – рассказал он. 

Пресс-служба суда информирует, что коллегия судей сегодня также удовлетворила иск Минюста о запрете партии "Левая оппозиция". Эта политсила появилась после того, как в Украине была ликвидирована Коммунистическая партия, отмечает "Чесно". От этой партии в 2015 году баллотировались на местных выборах бывшие коммунисты (тогда она называлась "Новая держава"), сообщило движение.

Согласно решению суда, деньги и активы этих двух партий, их областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. 

Контекст:

За последнюю неделю в Украине запретили уже девять партий, связанных с Россией. Так, с 8-го по 15 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блока Владимира Сальдо и Социалистической партии Украины

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет". 3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине

Партию Шария удалось запретить со второго раза. Первый такой иск Минюст подавал в Окружной админсуд Киева в 2021 году, производство было приостановлено. Шарий в Украине подозревается в госизмене. Украинские правоохранители хотят добиться его экстрадиции из Испании

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Минюст, Анатолий Шарий, Левая оппозиция, апелляционный суд, Окружной админсуд Киева, иск, суд, Партия Шария
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
"Между нами километры – я в Украине, а ты далеко". Хименес-Браво показал фото с любимой
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
  Мозговая призвала украинцев, поддержавших Покровского, избавиться от комплекса неполноценности. Он заявил, что не братался
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (102587)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (87791)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (74235)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (48476)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37662)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32779)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31986)
8
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (31275)
 
 
 
 