Суд запретил Партию Шария и политсилу, которая возникла после ликвидации Коммунистической партии

Как сообщает движение "Чесно", суд запретил Партию Шария (глава политсилы – блогер Анатолий Шарий).
Ведущий аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который посещает заседания суда по искам о запрете партий, сказал, что на это заседание журналистов не пустили.
"О запрете партии мы узнали из слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании через видеосвязь, но так и не появились", – рассказал он.
Пресс-служба суда информирует, что коллегия судей сегодня также удовлетворила иск Минюста о запрете партии "Левая оппозиция". Эта политсила появилась после того, как в Украине была ликвидирована Коммунистическая партия, отмечает "Чесно". От этой партии в 2015 году баллотировались на местных выборах бывшие коммунисты (тогда она называлась "Новая держава"), сообщило движение.
Согласно решению суда, деньги и активы этих двух партий, их областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
За последнюю неделю в Украине запретили уже девять партий, связанных с Россией. Так, с 8-го по 15 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блока Владимира Сальдо и Социалистической партии Украины.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет". 3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.
Партию Шария удалось запретить со второго раза. Первый такой иск Минюст подавал в Окружной админсуд Киева в 2021 году, производство было приостановлено. Шарий в Украине подозревается в госизмене. Украинские правоохранители хотят добиться его экстрадиции из Испании.