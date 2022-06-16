Суд запретил Партию Шария и политсилу, которая возникла после ликвидации Коммунистической партии

Как сообщает движение "Чесно", суд запретил Партию Шария (глава политсилы – блогер Анатолий Шарий).

Ведущий аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который посещает заседания суда по искам о запрете партий, сказал, что на это заседание журналистов не пустили.

"О запрете партии мы узнали из слов представителя суда, просто вышедшего сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании через видеосвязь, но так и не появились", – рассказал он.

Пресс-служба суда информирует, что коллегия судей сегодня также удовлетворила иск Минюста о запрете партии "Левая оппозиция". Эта политсила появилась после того, как в Украине была ликвидирована Коммунистическая партия, отмечает "Чесно". От этой партии в 2015 году баллотировались на местных выборах бывшие коммунисты (тогда она называлась "Новая держава"), сообщило движение.

Согласно решению суда, деньги и активы этих двух партий, их областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.