Суд запретил Социалистическую партию Украины. СБУ считает, что она находится под влиянием Кивы

Коллегия судей удовлетворила исковые требования Минюста.

Деньги и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований по решению суда передали в собственность государства.

Как сообщает движение "Чесно", Служба безопасности Украины считает, что политсила находится под влиянием экс-нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который подозревается в госизмене.

Доводы СБУ и Минюста в суде заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, в первую очередь – Кивы, сказал ведущий аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который был на заседании суда.

Социалистическая партия – одна из самых старых политсил в истории независимой Украины. С момента создания в 1991 году до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз, потом он покинул руководство партией и основал новую – Социалистическую партию Александра Мороза.

С тех пор, как пишет "Чесно", за пост главы СПУ велась борьба. Кива возглавлял партию в 2017–2019 годах, экс-нардеп Сергей Каплин оспаривал назначение Кивы главой политсилы, так как считал себя ее руководителем.

Согласно материалам дела, сейчас Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".