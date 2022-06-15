Суд запретил Социалистическую партию Украины. СБУ считает, что она находится под влиянием Кивы

Коллегия судей удовлетворила исковые требования Минюста.
Деньги и активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований по решению суда передали в собственность государства.
Как сообщает движение "Чесно", Служба безопасности Украины считает, что политсила находится под влиянием экс-нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который подозревается в госизмене.
Доводы СБУ и Минюста в суде заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, в первую очередь – Кивы, сказал ведущий аналитик движения "Чесно" Игорь Фещенко, который был на заседании суда.
Социалистическая партия – одна из самых старых политсил в истории независимой Украины. С момента создания в 1991 году до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз, потом он покинул руководство партией и основал новую – Социалистическую партию Александра Мороза.
С тех пор, как пишет "Чесно", за пост главы СПУ велась борьба. Кива возглавлял партию в 2017–2019 годах, экс-нардеп Сергей Каплин оспаривал назначение Кивы главой политсилы, так как считал себя ее руководителем.
Согласно материалам дела, сейчас Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы "Освобождение".
СПУ – седьмая политическая партия, которую запретил суд за последнюю неделю. Так, с 8 по 14 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", а также Блока Владимира Сальдо.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.
14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет". 3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.