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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине при поддержке Залужного выпустили колоды игральных карт с военными преступниками и пропагандистами РФ

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Залужный: Карта рашизма будет непременно бита
Залужный: Карта рашизма будет непременно бита
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Волонтеры сообщества InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ, российские политики и пропагандисты. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Генерал напомнил, что в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, "играя в которые, военные запоминали свои цели".

"В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов. Поэтому совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно бита, как на поле боя, так и в информационной плоскости", – написал Залужный. 

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/309376868024472

На опубликованном фото видно, что карты выпущены в камуфляжной упаковке с надписью Wanted ("Разыскиваются").

В качестве короля червей выступает командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников, туз треф – замначальника Генштаба РФ Сергей Истраков, туз бубен – генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов. 

Как пояснили в InformNapalm, одна из колод создана для использования исключительно среди военных, в нее вошли "преимущественно военные цели": российские офицеры, некоторые генералы и полковники, включая командира 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавшей военные преступления в Буче, подполковника Азатбека Омурбекова. 

Вторая колода предназначена для гражданского использования, ее персонажи – политики и пропагандисты РФ. "Шестерками" в ней сделаны марионеточные главари "ЛНР" и "ДНР" и другие коллаборанты, а также блогер и политик Анатолий Шарий. "Десяткой" червей стал экс-нардеп Илья Кива, вальтом – глава Чечни Рамзан Кадыров, бубновой дамой – телеведущая Ольга Скабеева, а червовой – ведущий Владимир Соловьев.

"Конечно, на эти игровые колоды нельзя вместить все первоочередные цели, и не все эти цели – первоочередные, но формирование таких колод несет психологическое влияние на российских пропагандистов и политиков. Тот же Соловьев, к примеру, уже ожидает покушения на него, так что его появление на таких картах может вызвать очередной "батхерт" у этой червовой дамы российской пропаганды", – добавили в InformNapalm. 

Контекст:

В 2014 году волонтеры уже выпускали подобную колоду карт "Бей падлюку", персонажами которой были главари боевиков "ЛДНР", пишет "Сегодня". Колоду несколько раз переиздавали, поскольку ее персонажи очень быстро погибали.

Теги: Рамзан Кадыров, пропаганда, боевики, Владимир Шаманов, Владимир Соловьев, Анатолий Шарий, Илья Кива, война России против Украины, InformNapalm, ЛДНР, Валерий Залужный, Ольга Скабеева, игры, Александр Дворников
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