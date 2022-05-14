В Украине при поддержке Залужного выпустили колоды игральных карт с военными преступниками и пропагандистами РФ

Генерал напомнил, что в 2002 году Центральное командование армии США выпустило список разыскиваемых военных преступников в виде колоды карт, "играя в которые, военные запоминали свои цели".

"В 2022 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm продолжили эту традицию и при поддержке военного руководства Украины, в том числе и моей, выпустили две колоды карт военных преступников РФ и российских политиков и пропагандистов. Поэтому совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира карта рашизма будет непременно бита, как на поле боя, так и в информационной плоскости", – написал Залужный.

На опубликованном фото видно, что карты выпущены в камуфляжной упаковке с надписью Wanted ("Разыскиваются").

В качестве короля червей выступает командующий Южным военным округом генерал Александр Дворников, туз треф – замначальника Генштаба РФ Сергей Истраков, туз бубен – генерал-полковник ВС РФ Владимир Шаманов.

Как пояснили в InformNapalm, одна из колод создана для использования исключительно среди военных, в нее вошли "преимущественно военные цели": российские офицеры, некоторые генералы и полковники, включая командира 64-й ОМСБр ВС РФ, совершавшей военные преступления в Буче, подполковника Азатбека Омурбекова.

Вторая колода предназначена для гражданского использования, ее персонажи – политики и пропагандисты РФ. "Шестерками" в ней сделаны марионеточные главари "ЛНР" и "ДНР" и другие коллаборанты, а также блогер и политик Анатолий Шарий. "Десяткой" червей стал экс-нардеп Илья Кива, вальтом – глава Чечни Рамзан Кадыров, бубновой дамой – телеведущая Ольга Скабеева, а червовой – ведущий Владимир Соловьев.

"Конечно, на эти игровые колоды нельзя вместить все первоочередные цели, и не все эти цели – первоочередные, но формирование таких колод несет психологическое влияние на российских пропагандистов и политиков. Тот же Соловьев, к примеру, уже ожидает покушения на него, так что его появление на таких картах может вызвать очередной "батхерт" у этой червовой дамы российской пропаганды", – добавили в InformNapalm.