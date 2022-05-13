Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех

Кондратюк: Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц" Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

"Надеюсь, Минкульт, СБУ и пограничники навеки запретят Z-подонкам из этого позорного списка пересекать границу Украины! Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц" в поддержку войны против Украины!" – написал он.

Больше всех, согласно графику, заработала рок-группа "СерьГа": за семь выступлений 10,5 млн руб. (почти 4,8 млн грн). Экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец – 6,9 млн руб. (почти 3,2 млн грн) за пять концертов, группы "Пилот" и "Ва-банкъ" – по 6 млн руб. (2,7 млн грн) за четыре и пять выступлений соответственно.

Дороже всего оценили одно выступление группы "Uma2rman" – им заплатили 4,1 млн руб. (1,85 млн грн).

Среди других выступающих за войну были Анита Цой, Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Анна Семенович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)