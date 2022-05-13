Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
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Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех

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Кондратюк: Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц"
Кондратюк: Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц" 
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк 13 мая опубликовал в Facebook график с указанием заработков российских артистов, участвовавших в марафоне "Za Россию!" в поддержку войны против Украины.

"Надеюсь, Минкульт, СБУ и пограничники навеки запретят Z-подонкам из этого позорного списка пересекать границу Украины! Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц" в поддержку войны против Украины!" – написал он.

Больше всех, согласно графику, заработала рок-группа "СерьГа": за семь выступлений 10,5 млн руб. (почти 4,8 млн грн). Экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец – 6,9 млн руб. (почти 3,2 млн грн) за пять концертов, группы "Пилот" и "Ва-банкъ" – по 6 млн руб. (2,7 млн грн) за четыре и пять выступлений соответственно.

Дороже всего оценили одно выступление группы "Uma2rman" – им заплатили 4,1 млн руб. (1,85 млн грн).

Среди других выступающих за войну были Анита Цой, Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Анна Семенович. 

https://www.facebook.com/igor.kondratiuk.5/posts/3845542515584039

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Марафон "Za Россию!" проходил с апреля до мая в разных городах РФ. Это была пропагандистская акция в поддержку войны России против Украины. Также выступления проходили в аннексированном РФ Крыму.

Теги: Россия, Украина, война, пропаганда, марафон, концерт, Олег Газманов, война России против Украины, Анна Семенович, Николай Расторгуев, Анита Цой, Uma2rman, Игорь Кондратюк, Дмитрий Певцов, телеведущий, СерьГа
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