Кондратюк высказался о российских артистах, выступивших в поддержку войны в Украине. Известно, кто заработал больше всех

"Надеюсь, Минкульт, СБУ и пограничники навеки запретят Z-подонкам из этого позорного списка пересекать границу Украины! Кто не в курсе, на России был концертный тур рашистских "артистов/певцов/певиц" в поддержку войны против Украины!" – написал он.
Больше всех, согласно графику, заработала рок-группа "СерьГа": за семь выступлений 10,5 млн руб. (почти 4,8 млн грн). Экс-лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец – 6,9 млн руб. (почти 3,2 млн грн) за пять концертов, группы "Пилот" и "Ва-банкъ" – по 6 млн руб. (2,7 млн грн) за четыре и пять выступлений соответственно.
Дороже всего оценили одно выступление группы "Uma2rman" – им заплатили 4,1 млн руб. (1,85 млн грн).
Среди других выступающих за войну были Анита Цой, Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Анна Семенович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Марафон "Za Россию!" проходил с апреля до мая в разных городах РФ. Это была пропагандистская акция в поддержку войны России против Украины. Также выступления проходили в аннексированном РФ Крыму.