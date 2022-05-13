"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо

Певица и ее дочь перед камерой поели мясо. Процесс поглощения пищи певица сняла крупным планом.
"Вот ради таких моментов надо и хочется жить", – написала она.
"Еще бы сняли, как в туалет ходите. Неприятно на это смотреть", – прокомментировала подписчица Валя Конончук.
"Лолита, еда вещь интимная. Зачем все это?" – спросила Неля Озерова.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.
В 2018 году Лолита рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.