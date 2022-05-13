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13 мая, 2022
 
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"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо

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Лолита: Ради таких моментов надо и хочется жить
Лолита: Ради таких моментов надо и хочется жить
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица Лолита на своей странице в Facebook 12 мая опубликовала ролик, в котором показала свою дочь Еву во время еды.

Певица и ее дочь перед камерой поели мясо. Процесс поглощения пищи певица сняла крупным планом.

"Вот ради таких моментов надо и хочется жить", – написала она.

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/788975318759229/

"Еще бы сняли, как в туалет ходите. Неприятно на это смотреть", – прокомментировала подписчица Валя Конончук.

"Лолита, еда вещь интимная. Зачем все это?" – спросила Неля Озерова.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Певица сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте она высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.

В 2018 году Лолита рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве.

Теги: Украина, Лолита Милявская, продукты, певица, мясо, Лолита, мать
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