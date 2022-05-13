"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо

Лолита: Ради таких моментов надо и хочется жить Фото: Лолита Милявская / Facebook

Певица и ее дочь перед камерой поели мясо. Процесс поглощения пищи певица сняла крупным планом.

"Вот ради таких моментов надо и хочется жить", – написала она.

"Еще бы сняли, как в туалет ходите. Неприятно на это смотреть", – прокомментировала подписчица Валя Конончук.

"Лолита, еда вещь интимная. Зачем все это?" – спросила Неля Озерова.