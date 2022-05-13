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13 мая, 2022
 
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"По дороге я плакала. Я практически выла". Мишина рассказала, как выезжала из Украины

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Мишина: Больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца
Мишина: Больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, уехавшая из Украины на работу в Бельгию, 11 мая в Instagram рассказала, как впервые почувствовала острую любовь к родине.

"Признаюсь. Впервые такую сильную, патриотическую и бескомпромиссную любовь к своей стране мне подарила или, скорее, раскрыла во мне война. Особенно ясно я осознала это в момент пересечения границы. Хотя я уезжала в Европу по запланированному и подписанному за полгода до войны контракту, но спектр чувств был невероятным... Раньше я видела такое только в фильмах и считала это романтизацией, но жизнь мне это показала. Любовь и привязанность к своей земле – эти чувства не спутаешь ни с чем. Особый коктейль. По дороге я плакала. Я практически выла", – призналась актриса.

Как она отметила, причиной было распирающее чувство боли и любви одновременно.

"Я не знаю, что это, но больше всего надеюсь, что этот истинный патриотизм родился в душе каждого украинца. И вот теперь каждый день мы с [моим сыном] Платоном мечтаем и представляем тот день, когда отворим дверь своей квартиры и вдохнем знакомый запах уюта и безопасности. Мы постоянно говорим о том, как будем долго-долго сидеть дома, валяться на своих кроватях, смотреть телевизор, поливать цветы и медитировать со своим Буддой", – написала она.

Мишина призналась, что мечтает дома "снова зажигать свечи и с огромной любовью убирать каждый уголок своего жилья", при этом не считая домашние дела рутиной.

"Теперь мы знаем – ценность каждого момента имеет гораздо более высокую ставку! Мы больше никогда не будем прежними! Мы будем еще лучше!" – завершила пост актриса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова. В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

В конце апреля Мишина со своим сыном Платоном уехала в Бельгию.

Теги: Украина, война, Бельгия, любовь, война России против Украины, актриса, Ксения Мишина
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