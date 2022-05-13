50-летняя Орбакайте, оставшаяся в РФ, продефилировала в ультрамини с глубоким декольте

Контекст:

Орбакайте остается в РФ, невзирая на то, что ее мать, певица Алла Пугачева со своим мужем, шоуменом Максимом Галкиным, после нападения РФ на Украину, переехали в Израиль. Она готовится 25 мая дать сольный концерт в Москве.

Галкин в первые дни войны он осудил нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой и детьми уехал из России в Израиль.

Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали. Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

22 апреля Галкин заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Украинская ведущая Маша Ефросинина 26 апреля сообщила, что Галкин после осуждения российской агрессии лишился имущества РФ, а также против него заведено уголовное дело. По словам ведущей, об этом ей во время телефонного разговора рассказал сам артист.