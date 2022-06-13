Суд запретил пророссийскую партию "Социалисты"

Решение еще может быть оспорено в Верховном Суде Фото: depositphotos.com

Представительница Минюста Кристина Ган на суде отметила, что министерство получило письмо от СБУ и именно поэтому обратилось в суд.

"Из общедоступных источников известно, что партия "Социалисты" является пророссийской партией и ее руководитель Евгений Яковлевич Аноприенко с 2019 года осуществляет свою деятельность в интересах так называемого Комитета спасения Украины, деятельность которого координируется правительством Российской Федерации и экс-главой Администрации Президента Украины Андреем", – сказала Ган.

Она отметила, что это свидетельствует об использовании политической партии для подрывной деятельности страны-агрессора.

В свою очередь, присутствующий на заседании представитель СБУ, который не представился, добавил, что деятельность партии "Социалисты" была направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации и оправдание вторжения РФ в Украину.

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.