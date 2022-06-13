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ПОЛИТИКА

Суд запретил пророссийскую партию "Социалисты"

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Решение еще может быть оспорено в Верховном Суде
Решение еще может быть оспорено в Верховном Суде
Фото: depositphotos.com

Восьмой апелляционный административный суд во Львове 13 июня запретил партию "Социалисты". Об этом сообщает движение "Честно".

Представительница Минюста Кристина Ган на суде отметила, что министерство получило письмо от СБУ и именно поэтому обратилось в суд.

"Из общедоступных источников известно, что партия "Социалисты" является пророссийской партией и ее руководитель Евгений Яковлевич Аноприенко с 2019 года осуществляет свою деятельность в интересах так называемого Комитета спасения Украины, деятельность которого координируется правительством Российской Федерации и экс-главой Администрации Президента Украины Андреем", – сказала Ган.

Она отметила, что это свидетельствует об использовании политической партии для подрывной деятельности страны-агрессора.

В свою очередь, присутствующий на заседании представитель СБУ, который не представился, добавил, что деятельность партии "Социалисты" была направлена на дестабилизацию общественно-политической ситуации и оправдание вторжения РФ в Украину.

Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Но само решение может быть оспорено в Верховном Суде.

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах: "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОПЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила "строилась как партия мира, но мира сейчас нет".

3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Минюст, партия Социалисты, суд
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