Суд начнет рассматривать дело Кивы 2 июня

Заседание запланировано на 2 июня 2022 года.
В суде напомнили, что, согласно обвинительному акту, политика обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса Украины: в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109), публичных призывах к изменению границ территории Украины, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110), государственной измене (ч. 1 ст. 111), публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти (ч. 2 ст. 436-1), публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436).
В сообщении отмечается, что, поскольку обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, дело будет рассматриваться коллегией судей.
"Дело поступило в производство Лычаковского районного суда Львова в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку именно в пределах территориальной юрисдикции суда закончено досудебное расследование", – пояснили в суде.
Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".
28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.
1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.
10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.
15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.
В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.