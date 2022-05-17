ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд начнет рассматривать дело Кивы 2 июня

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киву обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины
Киву обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса Украины
Фото: Илья Кива / Facebook

Лычаковский районный суд Львова назначил подготовительное заседание по делу в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы. Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Заседание запланировано на 2 июня 2022 года.

В суде напомнили, что, согласно обвинительному акту, политика обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса Украины: в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 109), публичных призывах к изменению границ территории Украины, приведших к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110), государственной измене (ч. 1 ст. 111), публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима представителем власти (ч. 2 ст. 436-1), публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436).

В сообщении отмечается, что, поскольку обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, дело будет рассматриваться коллегией судей.

"Дело поступило в производство Лычаковского районного суда Львова в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 615 Уголовного процессуального кодекса Украины, поскольку именно в пределах территориальной юрисдикции суда закончено досудебное расследование", – пояснили в суде.

https://www.facebook.com/LychakivskiyCourt/posts/1915545605308431

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Кива уехал в Испанию. 24 февраля – в день нападения – Кива заявил в эфире российского телевидения, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, пропитана нацизмом и у нее нет будущего", и сообщил, что украинскому народу "нужно освобождение", отмечает "Крым.Реалии".

28 февраля журналисты "Радіо Свобода" заметили его в студии провластного российского "Первого канала" в специальном выпуске, посвященном вторжению России в Украину.

1 марта Киву исключили из фракции и партии ОПЗЖ. Сопредседатель партии Юрий Бойко назвал его провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

10 марта суд во Львове заочно избрал Киве меру пресечения в виде ареста. Позднее суд также объявил его в международный розыск.

15 марта Рада лишила Киву мандата нардепа. Кива сам подал заявление о сложении полномочий народного депутата, сообщил "Радіо Свобода" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

В апреле по делу Кивы были обнаружены новые факты – один из его бизнес-партнеров оказался российским генералом. По данным ГБР, через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.

В конце апреля Кива обратился к президенту РФ Владимиру Путину с открытым письмом, в котором попросил предоставить ему "политическое убежище" в России.

Теги: госизмена, Илья Кива, пожизненное заключение, суд, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (183889)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (152103)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (63591)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (52229)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (35130)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (34790)
7
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (30380)
8
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (27061)
 
 
 
 