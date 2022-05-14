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ПОЛИТИКА

1,2 млн грн дохода Кивы от жомовой ямы окончательно конфискованы в пользу государства

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Кива считает, что закон не нарушал
Кива считает, что закон не нарушал
Фото: zagittya.com.ua

Верховный Суд окончательно конфисковал в пользу государства 1,2 млн грн доходов экс-нардепа Ильи Кивы от жомовой ямы. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

В сообщении имя экс-нардепа не указано, но судя по деталям дела, речь идет о Киве.

"Верховный Суд принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации по взысканию в доход государства более 1,2 млн грн необоснованных активов, принадлежащих бывшему народному депутату. Установлено, что лицо, являясь народным депутатом, несмотря на то, что оно не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передало вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

За аренду Кива получил 1,2 млн грн.

"Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций. Верховный Суд согласился с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и постановил конфисковать в доход государства указанные средства", – проинформировали в САП.

Контекст:

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая сообщила, что Кива сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,242 млн грн доходов. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций. Кива считает, что закон не нарушал.

В этот же день САП обратилась в Высший антикоррупционный суд Украины с иском о признании необоснованными доходов и взыскании их в доход государства. Это первый иск ведомства о гражданской конфискации (закон, который предусматривает возможность взыскания необоснованных доходов в пользу государства, вступил в силу в ноябре 2019 года).

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании "Сиквел". Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма "Сиквел" фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании "Сиквел".

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы "Сиквел" был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: коррупция, Верховный Суд, Илья Кива, САП, конфискация
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