1,2 млн грн дохода Кивы от жомовой ямы окончательно конфискованы в пользу государства

В сообщении имя экс-нардепа не указано, но судя по деталям дела, речь идет о Киве.

"Верховный Суд принял окончательное решение по первому делу о гражданской конфискации по взысканию в доход государства более 1,2 млн грн необоснованных активов, принадлежащих бывшему народному депутату. Установлено, что лицо, являясь народным депутатом, несмотря на то, что оно не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передало вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.

За аренду Кива получил 1,2 млн грн.

"Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций. Верховный Суд согласился с выводами Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и постановил конфисковать в доход государства указанные средства", – проинформировали в САП.