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ПОЛИТИКА

Суд запретил партию Натальи Витренко

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Наталья Витренко в интервью, вышедшем 24 февраля, оправдывала российскую агрессию против Украины
Наталья Витренко в интервью, вышедшем 24 февраля, оправдывала российскую агрессию против Украины
Скриншот: VitrenkoNatalia / YouTube

Восьмой апелляционный административный суд на заседании 23 июня принял решение о запрете партии Натальи Витренко "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

Об этом проинформировала пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – сказано в релизе. 

Политсила Витренко, согласно сообщению, подавала встречный иск против Минюста о признании его действий противоправными, в удовлетворении которого суд отказал. 

Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО и Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – было указано на сайте партии, сейчас он недоступен. 

Также Витренко – мать главы НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. В 2020 году она  рассказывала, что после развода с мужем в 1994-м Юрия Витренко воспитывал отец, а с ней остались дочери, что из-за политических расхождений с сыном она "так и не общается, но за его деятельностью следит". Сам Витренко объяснял за несколько месяцев до этого: он осуждает позицию матери, считает ее неправильной, пытался переубедить мать, но не смог. 

В 2021-м Витренко назвала сына "русофобом" и "западником", а в феврале 2022-го дала интервью российскому сайту "Правда.ру": обвинила США в войне, которую Россия ведет против Украины, и оправдывала агрессию. 

"Это что, должна Москва ждать, моя сестра родная должна сидеть в Москве и ждать, когда в Киеве появится атомная бомба, пять минут долета – и она будет сброшена на Москву?" – говорила она 24 февраля и советовала украинцам не покидать свои дома, утверждая, что "есть официальная информация министерства обороны Российской Федерации, что гражданское население не пострадает". 

Контекст:

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь идет о политсилах "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

В июне Восьмой апелляционный суд начал их рассмотрение. С тех пор суд, как отмечает "Чесно", запретил уже 12 партий.

Кроме политсилы Витренко, в перечне запрещенных – партия Евгения Мураева "Наши"Блок Владимира СальдоСоциалистическая партия УкраиныПартия Шария, ОПЗЖ

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: запрет, Наталья Витренко, партия, суд
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