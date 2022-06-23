Суд запретил партию Натальи Витренко

Об этом проинформировала пресс-служба суда.
"Суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – сказано в релизе.
Политсила Витренко, согласно сообщению, подавала встречный иск против Минюста о признании его действий противоправными, в удовлетворении которого суд отказал.
Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.
ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО и Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – было указано на сайте партии, сейчас он недоступен.
Также Витренко – мать главы НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. В 2020 году она рассказывала, что после развода с мужем в 1994-м Юрия Витренко воспитывал отец, а с ней остались дочери, что из-за политических расхождений с сыном она "так и не общается, но за его деятельностью следит". Сам Витренко объяснял за несколько месяцев до этого: он осуждает позицию матери, считает ее неправильной, пытался переубедить мать, но не смог.
В 2021-м Витренко назвала сына "русофобом" и "западником", а в феврале 2022-го дала интервью российскому сайту "Правда.ру": обвинила США в войне, которую Россия ведет против Украины, и оправдывала агрессию.
"Это что, должна Москва ждать, моя сестра родная должна сидеть в Москве и ждать, когда в Киеве появится атомная бомба, пять минут долета – и она будет сброшена на Москву?" – говорила она 24 февраля и советовала украинцам не покидать свои дома, утверждая, что "есть официальная информация министерства обороны Российской Федерации, что гражданское население не пострадает".
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь идет о политсилах "Оппозиционная платформа – За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.
В июне Восьмой апелляционный суд начал их рассмотрение. С тех пор суд, как отмечает "Чесно", запретил уже 12 партий.
Кроме политсилы Витренко, в перечне запрещенных – партия Евгения Мураева "Наши", Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, ОПЗЖ.