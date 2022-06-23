Суд запретил партию Натальи Витренко

Об этом проинформировала пресс-служба суда.

"Суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", – сказано в релизе.

Политсила Витренко, согласно сообщению, подавала встречный иск против Минюста о признании его действий противоправными, в удовлетворении которого суд отказал.

Наталья Витренко – лидер ПСПУ, доктор экономических наук, сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Беларусью.

ПСПУ выступает против членства Украины в НАТО и Всемирной торговой организации, критикует сотрудничество с Международным валютным фондом. "Своей конечной целью ПСПУ видит построение бесклассового общества с организацией производства на основе свободной и равной ассоциации производителей", – было указано на сайте партии, сейчас он недоступен.

Также Витренко – мать главы НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко. В 2020 году она рассказывала, что после развода с мужем в 1994-м Юрия Витренко воспитывал отец, а с ней остались дочери, что из-за политических расхождений с сыном она "так и не общается, но за его деятельностью следит". Сам Витренко объяснял за несколько месяцев до этого: он осуждает позицию матери, считает ее неправильной, пытался переубедить мать, но не смог.

В 2021-м Витренко назвала сына "русофобом" и "западником", а в феврале 2022-го дала интервью российскому сайту "Правда.ру": обвинила США в войне, которую Россия ведет против Украины, и оправдывала агрессию.

"Это что, должна Москва ждать, моя сестра родная должна сидеть в Москве и ждать, когда в Киеве появится атомная бомба, пять минут долета – и она будет сброшена на Москву?" – говорила она 24 февраля и советовала украинцам не покидать свои дома, утверждая, что "есть официальная информация министерства обороны Российской Федерации, что гражданское население не пострадает".