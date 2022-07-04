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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жертвами обстрелов Харьковской области оккупантами стали за неделю 30 мирных жителей – глава обладминистрации

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Харьковскую область россияне обстреливают ежедневно
Харьковскую область россияне обстреливают ежедневно
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegrаm

За последнюю неделю жертвами российских оккупантов стали в Харьковской области 30 мирных жителей. Об этом сообщил 4 июля в Telegrаm глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибло 30 мирных жителей Харьковской области", – написал он.

По данным главы обладминистрации, днем 4 июля в Кутузовке оккупанты ранили 81-летнюю женщину.

"Несмотря ни на что, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228-й батальон 127-й бригады теробороны Харькова, который провел на харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники. На изюмском направлении у нас также есть успехи – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами", – отметил Синегубов.

Он рассказал также, что 4 июля с оккупированных территорий региона удалось эвакуировать 860 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: война, Харьковская область, Чугуев, боеприпасы, вторжение, жертвы, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, женщины, Олег Синегубов
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