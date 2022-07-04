Жертвами обстрелов Харьковской области оккупантами стали за неделю 30 мирных жителей – глава обладминистрации

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибло 30 мирных жителей Харьковской области", – написал он.
По данным главы обладминистрации, днем 4 июля в Кутузовке оккупанты ранили 81-летнюю женщину.
"Несмотря ни на что, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228-й батальон 127-й бригады теробороны Харькова, который провел на харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники. На изюмском направлении у нас также есть успехи – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами", – отметил Синегубов.
Он рассказал также, что 4 июля с оккупированных территорий региона удалось эвакуировать 860 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.