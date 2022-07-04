Жертвами обстрелов Харьковской области оккупантами стали за неделю 30 мирных жителей – глава обладминистрации

"Последнюю неделю враг активно наносит ракетные удары по Харькову. Под постоянным огнем Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы. По данным полиции, за неделю от обстрелов врага, к сожалению, погибло 30 мирных жителей Харьковской области", – написал он.

По данным главы обладминистрации, днем 4 июля в Кутузовке оккупанты ранили 81-летнюю женщину.

"Несмотря ни на что, наши ВСУ держат свои позиции. Хочу отдельно поблагодарить 228-й батальон 127-й бригады теробороны Харькова, который провел на харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники. На изюмском направлении у нас также есть успехи – уничтожен очередной российский склад с боеприпасами", – отметил Синегубов.

Он рассказал также, что 4 июля с оккупированных территорий региона удалось эвакуировать 860 человек.

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