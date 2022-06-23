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Ирландия заморозила российских активов на €1,72 млрд

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Львиную часть замороженных в Ирландии средств составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах
Львиную часть замороженных в Ирландии средств составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах
Фото: depositphotos.com

Ирландия заморозила активы на сумму €1,72 млрд, связанные с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями из-за нападения РФ на Украину. Об этом 21 июня сообщило издание The Irish Times, ссылаясь на данные министерства иностранных дел Ирландии.

По словам спикера МИД Ирландии, эта цифра актуальна по состоянию на прошлую пятницу и базируется на информации Центрального банка страны.

Львиную часть этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

Издание также уточнило, что Центральный банк страны написал в понедельник ряду деловых и профессиональных организаций письма, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.

Письма, в частности, были направлены в юридическое общество, адвокатуру Ирландии, отдельные торговые палаты, правительственные учреждения и Ирландский конгресс профсоюзов. В письмах напомнили, что не сообщать о нарушении санкций или подозрении в нарушении является уголовным преступлением.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

20 июня издание Welt написало, что в Евросоюзе заморозили активов российских олигархов на более €12,5 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Ирландия, война России против Украины, активы, финансы
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