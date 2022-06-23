Ирландия заморозила российских активов на €1,72 млрд

Львиную часть замороженных в Ирландии средств составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах Фото: depositphotos.com

По словам спикера МИД Ирландии, эта цифра актуальна по состоянию на прошлую пятницу и базируется на информации Центрального банка страны.

Львиную часть этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

Издание также уточнило, что Центральный банк страны написал в понедельник ряду деловых и профессиональных организаций письма, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.

Письма, в частности, были направлены в юридическое общество, адвокатуру Ирландии, отдельные торговые палаты, правительственные учреждения и Ирландский конгресс профсоюзов. В письмах напомнили, что не сообщать о нарушении санкций или подозрении в нарушении является уголовным преступлением.