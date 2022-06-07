Япония заморозила активы двух крупных российских банков и одного белорусского

Отмечается, что санкции введены в связи с "текущей международной ситуацией вокруг Украины" и исходя из мер, "предпринятых крупными странами для содействия международным усилиям по достижению мира".
Санкции наложены на "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк" и "Белинвестбанк" ("Белорусский банк реконструкции и развития"). Решение японского правительства подразумевает замораживание активов этих учреждений, которые могут находиться на территории страны.
Все три банка в начале июня попали в шестой пакет санкций Европейского союза, решившего отключить их от SWIFT.
"Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк" входят в десятку крупнейших банков России.
23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".
28 февраля, на пятый день после вторжения РФ, Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.
8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и "разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях".
Министерство иностранных дел Японии 12 апреля утвердило санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину.
Кроме того, Япония несколько раз напомнила РФ, что считает часть Курильских островов своей территорией, оккупированной Россией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.
4 мая Россия ввела санкции против Японии за "антироссийскую кампанию".