Япония заморозила активы двух крупных российских банков и одного белорусского

Отмечается, что санкции введены в связи с "текущей международной ситуацией вокруг Украины" и исходя из мер, "предпринятых крупными странами для содействия международным усилиям по достижению мира".

Санкции наложены на "Московский кредитный банк", "Россельхозбанк" и "Белинвестбанк" ("Белорусский банк реконструкции и развития"). Решение японского правительства подразумевает замораживание активов этих учреждений, которые могут находиться на территории страны.

Все три банка в начале июня попали в шестой пакет санкций Европейского союза, решившего отключить их от SWIFT.

"Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк" входят в десятку крупнейших банков России.