Япония и Украина подписали соглашение о кредите на $100 млн

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – отметил Марченко.
В подписанном соглашении речь идет прежде всего о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине: обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержке внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходах.
Срок погашения кредита – 30 лет (в том числе льготный период – 10 лет), процентная ставка – 1% годовых.
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины.