Япония и Украина подписали соглашение о кредите на $100 млн

Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет Фото: depositphotos.com

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – отметил Марченко.

В подписанном соглашении речь идет прежде всего о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине: обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержке внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходах.

Срок погашения кредита – 30 лет (в том числе льготный период – 10 лет), процентная ставка – 1% годовых.