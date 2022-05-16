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Япония и Украина подписали соглашение о кредите на $100 млн

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Срок погашения кредита 30 лет, в том числе льготный период 10 лет
Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет
Фото: depositphotos.com

Министр финансов Украины Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества JICA Акихико Танака подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в размере $100 млн на льготных условиях. Об этом сообщила пресс-служба Минфина Украины.

"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи между Украиной и Японией, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь, на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – отметил Марченко.

В подписанном соглашении речь идет прежде всего о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине: обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержке внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходах.

Срок погашения кредита – 30 лет (в том числе льготный период – 10 лет), процентная ставка – 1% годовых.

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Япония, кредиты, финансовая помощь, Сергей Марченко, Минфин
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