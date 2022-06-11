В Канаде заблокировали российских активов и транзакций на около $328 млн

Также в этот период были заблокированы транзации на сумму около 289 млн канадских долларов (около $230 млн) в рамках закона о специальных экономических мерах против РФ.
Таким образом, в Канаде заблокировали российских активов на около $328 млн.
"Учитывая ограничения в соответствии с законом о конфиденциальности, в настоящее время не может быть предоставлена дополнительная информация об этих цифрах; однако они будут периодически обновляться", – говорится в сообщении.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.
Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10 тыс.