В Канаде заблокировали российских активов и транзакций на около $328 млн

Канадская полиция не раскрывает данные о том, кому принадлежат замороженные российские активы, из-за закона о конфиденциальности Фото: depositphotos.com

Также в этот период были заблокированы транзации на сумму около 289 млн канадских долларов (около $230 млн) в рамках закона о специальных экономических мерах против РФ.

Таким образом, в Канаде заблокировали российских активов на около $328 млн.

"Учитывая ограничения в соответствии с законом о конфиденциальности, в настоящее время не может быть предоставлена дополнительная информация об этих цифрах; однако они будут периодически обновляться", – говорится в сообщении.