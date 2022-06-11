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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Канаде заблокировали российских активов и транзакций на около $328 млн

Канадская полиция не раскрывает данные о том, кому принадлежат замороженные российские активы, из-за закона о конфиденциальности
Канадская полиция не раскрывает данные о том, кому принадлежат замороженные российские активы, из-за закона о конфиденциальности
Фото: depositphotos.com

С 24 февраля по 7 июня в Канаде заморозили российских активов на более 123 млн канадских долларов (около $98 млн). Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Королевской канадской конной полиции – федеральной полиции Канады.

Также в этот период были заблокированы транзации на сумму около 289 млн канадских долларов (около $230 млн) в рамках закона о специальных экономических мерах против РФ.

Таким образом, в Канаде заблокировали российских активов на около $328 млн.

"Учитывая ограничения в соответствии с законом о конфиденциальности, в настоящее время не может быть предоставлена дополнительная информация об этих цифрах; однако они будут периодически обновляться", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10 тыс.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Канада, санкции, полиция, война России против Украины
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