Канада запретила экспорт в Россию 28 видов услуг, важных для нефтяной, газовой и химической промышленности

"Новые меры вводят запрет на экспорт 28 [видов] услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", – говорится в сообщении.
На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отметили в МИД Канады.
В списке попавших под запрет услуг – строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов, исследования и разработки, компьютерные, бухгалтерские, архитектурные работы.
"Объявленные сегодня меры оказывают дополнительное давление на президента [РФ Владимира] Путина, чтобы тот немедленно вывел свои войска с украинской территории... Эти меры снизят способность России вести войну и пошлют четкий сигнал российскому режиму: Канада не откажется от привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за разрушения на Украине. Канада будет продолжать работать со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мер", – заявили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.
Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10 тыс.