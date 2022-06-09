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Канада запретила экспорт в Россию 28 видов услуг, важных для нефтяной, газовой и химической промышленности

Канада продолжает усиливать санкционное давление на Россию
Канада продолжает усиливать санкционное давление на Россию
Фото: depositphotos.com

Канада 8 июня расширила санкции против России. Об этом сообщили на сайте канадского министерства иностранных дел.

"Новые меры вводят запрет на экспорт 28 [видов] услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", – говорится в сообщении.

На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отметили в МИД Канады.

В списке попавших под запрет услуг – строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов, исследования и разработки, компьютерные, бухгалтерские, архитектурные работы. 

"Объявленные сегодня меры оказывают дополнительное давление на президента [РФ Владимира] Путина, чтобы тот немедленно вывел свои войска с украинской территории... Эти меры снизят способность России вести войну и пошлют четкий сигнал российскому режиму: Канада не откажется от привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за разрушения на Украине. Канада будет продолжать работать со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мер", – заявили в ведомстве. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.

Под санкциями США, Британии и Канады уже находится президент РФ Владимир Путин. Он попал в списки после того, как Россия отказалась прекратить вторжение в Украину. Кроме того, США ввели санкции и против его совершеннолетних детей Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, а Великобритания – против его экс-жены и предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

Санкции против России постоянно расширяются. По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 7,8 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – их более 10 тыс.

Теги: Канада, санкции, нефть, МИД Канады, запрет, война России против Украины, ограничения
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