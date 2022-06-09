Канада запретила экспорт в Россию 28 видов услуг, важных для нефтяной, газовой и химической промышленности

"Новые меры вводят запрет на экспорт 28 [видов] услуг, жизненно важных для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги", – говорится в сообщении.

На нефтяную, газовую и химическую промышленность приходится около 50% доходов федерального бюджета России, отметили в МИД Канады.

В списке попавших под запрет услуг – строительные и инженерные работы, транспортировка нефти и газа, продажа металлов, руд, древесины и химикатов, исследования и разработки, компьютерные, бухгалтерские, архитектурные работы.

"Объявленные сегодня меры оказывают дополнительное давление на президента [РФ Владимира] Путина, чтобы тот немедленно вывел свои войска с украинской территории... Эти меры снизят способность России вести войну и пошлют четкий сигнал российскому режиму: Канада не откажется от привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за разрушения на Украине. Канада будет продолжать работать со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мер", – заявили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)