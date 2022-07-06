РФ снова атаковала Одесскую область, ракету сбили над морем

В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву и по населенным пунктам в области. В результате обстрела в Николаевской области получил ранения 21 человек.