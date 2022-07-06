РФ снова атаковала Одесскую область, ракету сбили над морем

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг".
"По Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар. С самолета Су-35 с направления Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31. Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем", – говорится в сообщении командования, которое публикует Telegram-канал горсовета Одессы.
5 июля оккупанты выпустили по югу Украины три ракеты, все были сбиты ПВО над морем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, и в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
В ночь на 1 июля оккупанты обстреляли Сергеевку в Белгород-Днестровском районе. Ударам подверглись жилой дом и база отдыха. По последним данным, погиб 21 человек, еще 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.
Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву и по населенным пунктам в области. В результате обстрела в Николаевской области получил ранения 21 человек.