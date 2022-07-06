Бразильская модель и снайпер погибла в Харькове в результате ракетного удара оккупантов – Daily Mail

Ду Вале погибла на прошлой неделе в Харькове – городе, который российские войска интенсивно обстреливают с самого начала войны, отмечает издание.

Брат Талиты Тео Родриго Виера описал ее журналисту Daily Mail как героя, призванного спасать жизни и участвовать в гуманитарных миссиях. Он объяснил, что ду Вале пробыла в Украине всего три недели и участвовала в обороне страны не только как снайпер, но и в качестве спасателя. Также, по словам брата, она отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.

Пережив бомбежку в Киеве, бразильская модель объяснила своей семье, что не может часто разговаривать, так как мобильные телефоны отслеживаются российскими беспилотниками, и будет звонить только для того, чтобы сообщить им, что с ней все в порядке, пишет Daily Mail. В последний раз она связывалась с семьей в понедельник (вероятно, 27 июня. – "ГОРДОН") после того, как перебазировалась из Киева в Харьков.

Как выяснило британское издание, 39-летняя ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и ранее воевала против ИГИЛ в Ираке, рассказывая о своем боевом опыте в YouTube. В частности, она записывала видео о том, как проходила снайперскую подготовку, когда присоединилась к вооруженным силам независимого иракского Курдистана.

До этого она изучала юриспруденцию, в юности работала моделью и актрисой, была активисткой-зоозащитницей.