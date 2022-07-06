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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бразильская модель и снайпер погибла в Харькове в результате ракетного удара оккупантов – Daily Mail

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Талита ду Вале бразильская модель и снайпер, погибшая за Украину
Талита ду Вале – бразильская модель и снайпер, погибшая за Украину
Скриншот: thazinhaaaaaaaaaa / TikTok

Вступившая три недели назад в ряды ВСУ бразильская модель и снайпер Талита ду Вале погибла после того, как российская ракета попала в укрытие в Харькове, где она находилась. Погиб и бывший солдат бразильской армии Дуглас Буриго, который вернулся в бункер, чтобы найти Талиту, пишет 5 июля британское издание Daily Mail.

Ду Вале погибла на прошлой неделе в Харькове – городе, который российские войска интенсивно обстреливают с самого начала войны, отмечает издание.

Брат Талиты Тео Родриго Виера описал ее журналисту Daily Mail как героя, призванного спасать жизни и участвовать в гуманитарных миссиях. Он объяснил, что ду Вале пробыла в Украине всего три недели и участвовала в обороне страны не только как снайпер, но и в качестве спасателя. Также, по словам брата, она отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск.

Пережив бомбежку в Киеве, бразильская модель объяснила своей семье, что не может часто разговаривать, так как мобильные телефоны отслеживаются российскими беспилотниками, и будет звонить только для того, чтобы сообщить им, что с ней все в порядке, пишет Daily Mail.

В последний раз она связывалась с семьей в понедельник (вероятно, 27 июня. – "ГОРДОН") после того, как перебазировалась из Киева в Харьков.

Как выяснило британское издание, 39-летняя ду Вале принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и ранее воевала против ИГИЛ в Ираке, рассказывая о своем боевом опыте в YouTube. В частности, она записывала видео о том, как проходила снайперскую подготовку, когда присоединилась к вооруженным силам независимого иракского Курдистана.

До этого она изучала юриспруденцию, в юности работала моделью и актрисой, была активисткой-зоозащитницей.

Контекст:

О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к интернациональному легиону обороны Украины, присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.

По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

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