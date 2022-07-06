В результате ракетного удара по педуниверситету в Харькове погиб сторож

"По данным следствия, 6 июля около 1.00 военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительные разрушения получило здание высшего учебного заведения. Погиб 40-летний сторож", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Место происшествия осмотрели сотрудники полиции и прокуратуры, в дальнейшем материалы уголовного производства передадут СБУ.

Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова. В результате удара по педагогическому университету, по словам его ректора Юрия Бойчука, наполовину разрушен главный корпус вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет имени Григория Квитки-Основьяненко. Взрывной волной затронуты и другие корпуса.

Общественное опубликовало фото вуза до и после атаки оккупантов.

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