В результате ракетного удара по педуниверситету в Харькове погиб сторож

"По данным следствия, 6 июля около 1.00 военные страны-агрессора обстреляли Киевский район Харькова. В результате обстрела значительные разрушения получило здание высшего учебного заведения. Погиб 40-летний сторож", – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыли по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Место происшествия осмотрели сотрудники полиции и прокуратуры, в дальнейшем материалы уголовного производства передадут СБУ.
Ночью 6 июля оккупанты с территории РФ нанесли ракетные удары по трем районам Харькова. В результате удара по педагогическому университету, по словам его ректора Юрия Бойчука, наполовину разрушен главный корпус вуза, пострадали научная библиотека, музей университета, редакция газеты "Учитель", ректорский отдел и украинский языково-литературный факультет имени Григория Квитки-Основьяненко. Взрывной волной затронуты и другие корпуса.
Общественное опубликовало фото вуза до и после атаки оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы обладминистрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 19 июня, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 860 местных жителей, из них 43 ребенка. После этого были зафиксированы новые обстрелы. Так, 27 июня в Харькове погибло пятеро людей, 31 человек получил ранения.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.