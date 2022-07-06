ГБР заявило, что у замглавы Харьковского облсовета есть российский паспорт, и инициировало отстранение его от должности

СБУ не нашла российское гражданство у замглавы Харьковского облсовета, но ГБР утверждает, что оно у него все же есть Фото: depositphotos.com (архив)

В ГБР отметили, что с начала полномасштабной войны системно отрабатывают информацию по выявлению граждан, в том числе работников правоохранительных органов и представителей власти, которые могут быть пособниками страны-агрессора.

"Так, в поле зрения работников бюро попал заместитель председателя Харьковского областного совета. По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина России, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в России", – говорится в сообщении.

ГБР обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения его замглавы от должности, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в том числе тайной информации.

По данным бюро, Харьковский облсовет планирует рассмотреть вопрос отстранения чиновника от должности в ближайшее время.

В ГБР не назвали фамилию чиновника, но еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в середине февраля разгорелся скандал в связи с возможным российским гражданством замглавы Харьковского облсовета Богдана Малеваного. "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники пишет, что речь идет именно о нем.

Тогда нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Фриз опубликовала фото российских документов с данными Малеваного. Сам чиновник утверждал, что у него есть только украинское гражданство, "никаких заявлений на другое гражданство не писал и никаких других гражданств не получал".

Информацию о российских документах Малеваного подтвердила общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр". 18 июня она также опубликовала расследование о чиновнике. Журналисты выяснили, что он живет в квартире, принадлежащей некоему Андрею Чачину – его ФИО полностью совпадает с данными коллаборанта, который по состоянию на 2016 год работал "главным специалистом департамента транспорта, ВПК и легкой промышленности в администрации главы "ДНР".

Глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко в феврале обратилась в СБУ с просьбой проверить Малеваного. На сессии облсовета 4 июля, которое транслировалось в YouTube, Егорова-Луценко сообщила, что СБУ доказательств российского гражданства у чиновника не нашла, и поводов отстранять Малеваного нет.

По словам главы облсовета, у Малеваного нет доступа к секретной информации и в совещаниях по военным вопросам он не участвует.