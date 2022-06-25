Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину

Накануне Белоцерковская на своей странице в Instagram сообщила, что Басманный суд Москвы наложил арест на ее имущество в Санкт-Петербурге.
"Ника с первого дня войны за нас, несмотря на уголовное производство в России за правду об Украине и российской агрессии, а она все равно говорит и пишет правду, а еще помогает Одессе, госпиталям и раненым, потому что зов крови, потому что одесситка, – написала Полякова. – В день рождения этой смелой женщины хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа".
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Белоцерковская родилась в 1970 году в Одессе. Выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Известность к Белоцерковской пришла благодаря кулинарному блогу, который она вела в LiveJournal. Сейчас Белоцерковская развивает свой блог в Instagram, где у нее почти 1 млн подписчиков, выпускает кулинарные книги и руководит кулинарной школой.
После начала полномасштабного вторжения РФ Белоцерковская поддержала Украину, она регулярно публикует в соцсетях посты с критикой действий РФ.
В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Полякова и Белоцерковская – подруги. Белоцерковская приняла певицу в своем доме во Франции после того, как Полякова уехала из Украины из-за войны.