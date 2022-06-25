Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину

Полякова: Ника с первого дня войны за нас, несмотря на уголовное производство в России за правду об Украине и российской агрессии Фото: polyakovamusic / Instagram

Накануне Белоцерковская на своей странице в Instagram сообщила, что Басманный суд Москвы наложил арест на ее имущество в Санкт-Петербурге.

"Ника с первого дня войны за нас, несмотря на уголовное производство в России за правду об Украине и российской агрессии, а она все равно говорит и пишет правду, а еще помогает Одессе, госпиталям и раненым, потому что зов крови, потому что одесситка, – написала Полякова. – В день рождения этой смелой женщины хочу обратиться к нашему президенту Владимиру Зеленскому и попросить лучший подарок в мире – украинское гражданство для Белоцерковской Вероники как для верной дочери своего народа".

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