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Белоцерковская: Чего ты, бл...дь, добился этой войной? Весь мир теперь ненавидит русских, как токсичных насекомых

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Белоцерковская: Одни будут любимцами, а вторые мировыми изгоями. И еще неизвестно, кому он делает хуже
Белоцерковская: Одни будут любимцами, а вторые – мировыми изгоями. И еще неизвестно, кому он делает хуже
Фото: belonika / Instagram

Российский блогер, медиаменеджер, автор кулинарных книг Вероника (Ника) Белоцерковская в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказала мнение, что президент РФ Владимир Путин, развязав войну против Украины, навредил прежде всего России – обрек ее на изоляцию.

"Сейчас XXI век. Что ты творишь? Мало того, что ты лишил будущего людей, которые уже попробовали, что такое свобода, что такое нормальная человеческая жизнь, что такое возможность делать карьеру, зарабатывать, путешествовать... Ты лишил возможности даже почувствовать, что так бывает, огромный народ", – сказала блогер.

По ее мнению, война затянется, "это будет ад беспрерывный".

"Это все плохо закончится... Вот каким-то чудесным образом война закончилась. Украину наконец-то нафаршировали самим современным оружием, стало понятно, что идти некуда... Думаете, он закончит? Нет, конечно. Он отползет и начнет заново копить. Ну, отожмут они – я не знаю – Донбасс... Но мальчишки [из Украины], которые потеряли жен, детей, они остановятся? Никто их никогда не остановит. Пойдет война терроризма. Это будет сценарий Палестины. Вялотекущая [война] нон-стоп. Просто одни будут любимцами, а вторые  мировыми изгоями. И еще неизвестно, кому он делает хуже", – отметила Белоцерковская.

Она подчеркнула, что в действиях Путина отсутствует всякая логика и именно это сводит людей с ума.

"Я очень хочу сказать: "Нах...я?" – но скажу: "Зачем?" Вот зачем? Чего ты, бл...дь, добился этим? Вот ничего же! Весь мир теперь ненавидит русских, как токсичных насекомых, экономике полный п...здец, Украина будет сейчас завалена миллиардами просто от ужаса. Даже если это все закончится, вас там будут восстанавливать, а что будет [с Россией]?" – сказала Белоцерковская.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

Западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора, рейтинговое агентство Fitch считает, что суверенный дефолт РФ неизбежен. Санкции намерены расширять и далее.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили российские войска из северных областей страны. 5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.

По данным "Медузы", элита в России разделилась на два лагеря: бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что Путин начал войну, не подумав о масштабах санкций, а представителей силовых структур не устраивают медленные темпы так называемой спецоперации. Близкие к администрации президента РФ и правительству собеседники издания рассказали, что во власти все чаще обсуждается тема "будущего после Путина".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
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