Белоцерковская: Чего ты, бл...дь, добился этой войной? Весь мир теперь ненавидит русских, как токсичных насекомых

Белоцерковская: Одни будут любимцами, а вторые – мировыми изгоями. И еще неизвестно, кому он делает хуже Фото: belonika / Instagram

"Сейчас XXI век. Что ты творишь? Мало того, что ты лишил будущего людей, которые уже попробовали, что такое свобода, что такое нормальная человеческая жизнь, что такое возможность делать карьеру, зарабатывать, путешествовать... Ты лишил возможности даже почувствовать, что так бывает, огромный народ", – сказала блогер.

По ее мнению, война затянется, "это будет ад беспрерывный".

"Это все плохо закончится... Вот каким-то чудесным образом война закончилась. Украину наконец-то нафаршировали самим современным оружием, стало понятно, что идти некуда... Думаете, он закончит? Нет, конечно. Он отползет и начнет заново копить. Ну, отожмут они – я не знаю – Донбасс... Но мальчишки [из Украины], которые потеряли жен, детей, они остановятся? Никто их никогда не остановит. Пойдет война терроризма. Это будет сценарий Палестины. Вялотекущая [война] нон-стоп. Просто одни будут любимцами, а вторые – мировыми изгоями. И еще неизвестно, кому он делает хуже", – отметила Белоцерковская.

Она подчеркнула, что в действиях Путина отсутствует всякая логика и именно это сводит людей с ума.

"Я очень хочу сказать: "Нах...я?" – но скажу: "Зачем?" Вот зачем? Чего ты, бл...дь, добился этим? Вот ничего же! Весь мир теперь ненавидит русских, как токсичных насекомых, экономике полный п...здец, Украина будет сейчас завалена миллиардами просто от ужаса. Даже если это все закончится, вас там будут восстанавливать, а что будет [с Россией]?" – сказала Белоцерковская.

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