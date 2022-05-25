Белоцерковская: Единственный выход для Путина – извиниться перед российским и украинским народом и застрелиться

"Есть такое выражение, что одной смерти мало. Если я вначале засыпала и просыпалась, то сейчас мне хочется, чтобы как можно дольше, чтобы каждую секунду он чувствовал то, что принес людям. Я не понимаю, есть ли такое вообще наказание за это, существует ли оно в природе. Вот если сделать концентрат из этого горя, слез, смертей, искалеченных жизней детей, которых он оставил без будущего, детей из госпиталя, которых выкладывают буквой "зю" на снегу. Когда я вижу эти фотографии, у меня просто темнеет в глазах. Сколько уже украинцев в эмиграции, 12 млн, да? Вот как за это можно ответить? Я не понимаю", – подчеркнула Белоцерковская.

Она отметила, что заявления Путина о России, как правило, лишены всякого смысла.

"Для меня единственный выход – если бы человек вышел и сказал: "Я как офицер понимаю, какую колоссальную ошибку совершил, простите меня, мой народ, украинский народ" – и застрелился бы. Наверное, это единственный вариант, который может дать хоть какой-то шанс России. Потому что других я не вижу. Что он говорит! Что он говорил на 9 мая. Я внимательно несколько раз пересмотрела его речь. Про какую-то, бл…дь, русскую судьбу, про какую, сука, особенную русскую душу, особенную любовь к родине. Бл…дь, ты переезжаешь границу Финляндии – в Петербурге снег черный, а в Финляндии он белый. Что французы меньше любят свою родину? Итальянцы ее меньше любят, англичане ее меньше любят, ирландцы, которые за нее рвут зубами, или шотландцы?" – резюмировала Белоцерковская.

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