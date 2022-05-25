ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белоцерковская: Сколько людей уже погибло в Украине! Путин стоит на сцене, а на него смотрят битком набитые два стадиона мертвецов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Белоцерковская: Сейчас уже невозможно "отмазаться", что ты чего-то где-то не смог прочитать и тебя вероломно обманывали
Белоцерковская: Сейчас уже невозможно "отмазаться", что ты чего-то где-то не смог прочитать и тебя вероломно обманывали
Фото: Ника Белоцерковская / Facebook

Российский блогер, медиаменеджер, автор кулинарных книг Вероника (Ника) Белоцерковская в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказала, что не представляет, чем руководствовался президент РФ Владимир Путин, пойдя на многочисленные жертвы в ходе боевых действий в Украине.

"Представляете, какое количество психиатров думают с утра до ночи [что у Путина в голове]? Ну сколько уже, по вашим подсчетам, людей погибло? Я думаю, что с той и с этой стороны, учитывая мирных жителей и всех, кого еще не разрыли в Мариуполе, – какая-то чудовищная цифра. Это просто огромный стадион, может, два стадиона "Лужники", битком набитые мертвецами. Вот ты, сука, стоишь на сцене, да? И все они на тебя смотрят. Вот что может испытывать этот человек? Я не знаю. Ну, это невозможно понять никак. Мы же живем все-таки в какую-то уже эру пытающегося победить гуманизма, и нас куда-то очень серьезно отбросило. Это, конечно, катастрофа немыслимая. Ты такой стоишь, а они на тебя все смотрят… Сколько горя вокруг этого, сколько всех этих людей любили. У меня в голове это не укладывается, я не понимаю, что может быть в голове у такого человека", – подчеркнула Белоцерковская.

По ее словам, уже никто не сможет сказать, что не понимал, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Мы же сейчас не в Германии в апреле 1945 года, когда все были убеждены, что они победят. Сейчас такое количество альтернативных источников информации, любой человек с критическим мышлением в состоянии [во всем разобраться]. Это личный выбор каждого. То есть сейчас невозможно "отмазаться", по крайней мере уже, спустя такое количество времени: что ты чего-то где-то не смог прочитать и тебя вероломно обманывали. Сейчас это уже не катит. Вся информация на поверхности, вся!" – отметила Белоцерковская.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

ООН по состоянию на 4 мая подтвердила гибель 3280 мирных жителей в Украине с начала вторжения России. В организации подчеркнули, что фактические цифры значительно выше.

В Мариуполе Донецкой области, по "осторожным оценкам" местных властей, общее количество убитых российской армией может составлять до 22 тыс. человек.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
"С тобой я в безопасности". Петрожицкая показала бойфренда, к которому переехала в Гамбург после нападения РФ на Украину
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в норвежском поселке
  "Я не понимаю, за что мне это. Что со мной не так?" Каминская рассказала о жизни в норвежском поселке
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" публицист Гельман
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (47091)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (41780)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (35773)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30991)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (25921)
6
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (24789)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18665)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17971)
 
 
 
 