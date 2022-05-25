Белоцерковская: Сколько людей уже погибло в Украине! Путин стоит на сцене, а на него смотрят битком набитые два стадиона мертвецов

Белоцерковская: Сейчас уже невозможно "отмазаться", что ты чего-то где-то не смог прочитать и тебя вероломно обманывали Фото: Ника Белоцерковская / Facebook

"Представляете, какое количество психиатров думают с утра до ночи [что у Путина в голове]? Ну сколько уже, по вашим подсчетам, людей погибло? Я думаю, что с той и с этой стороны, учитывая мирных жителей и всех, кого еще не разрыли в Мариуполе, – какая-то чудовищная цифра. Это просто огромный стадион, может, два стадиона "Лужники", битком набитые мертвецами. Вот ты, сука, стоишь на сцене, да? И все они на тебя смотрят. Вот что может испытывать этот человек? Я не знаю. Ну, это невозможно понять никак. Мы же живем все-таки в какую-то уже эру пытающегося победить гуманизма, и нас куда-то очень серьезно отбросило. Это, конечно, катастрофа немыслимая. Ты такой стоишь, а они на тебя все смотрят… Сколько горя вокруг этого, сколько всех этих людей любили. У меня в голове это не укладывается, я не понимаю, что может быть в голове у такого человека", – подчеркнула Белоцерковская.

По ее словам, уже никто не сможет сказать, что не понимал, кто виноват в сложившейся ситуации.

"Мы же сейчас не в Германии в апреле 1945 года, когда все были убеждены, что они победят. Сейчас такое количество альтернативных источников информации, любой человек с критическим мышлением в состоянии [во всем разобраться]. Это личный выбор каждого. То есть сейчас невозможно "отмазаться", по крайней мере уже, спустя такое количество времени: что ты чего-то где-то не смог прочитать и тебя вероломно обманывали. Сейчас это уже не катит. Вся информация на поверхности, вся!" – отметила Белоцерковская.

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