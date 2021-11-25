В Харькове досрочно уволили замглавы облсовета, подозреваемого во взятке

Отмечается, что вопрос об увольнении был вынесен на рассмотрение депутатов в связи с тем, что сам Малыш подал заявление о досрочном прекращении полномочий. При этом он не просил прекратить его полномочия депутата областного совета.
"Интерфакс-Украина" пишет, что "за" проголосовали 100 депутатов, "против" – 0, воздержались пять человек. Вопрос был принят без обсуждения. Решение принималось в режиме тайного электронного голосования.
Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Малыша за работу на посту заместителя. Она добавила, что рассчитывает на его плодотворную работу в качестве депутата.
На сайте облсовета сообщается, что в этот же день были прекращены полномочия первого заместителя председателя Харьковского областного совета Альберта Кононенко. Обращение по этому поводу поступило от ряда депутатов, облсовет принял его 86 голосами.
В связи с чем депутаты захотели уволить Кононенко, не уточняется. Сам он заявил, что это стало для него неожиданностью, пишет KharkivToday. По информации издания, у Кононенко часто возникали противоречия с коллегами по фракции "Блок Кернеса".
Вечером 22 июля на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы.
В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у председателя облсовета, представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна.
24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн. 29 июля Малыш вышел из следственного изолятора после внесения залога.
4 августа о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили и Товмасяну. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.
5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог.
19 августа Харьковский облсовет проголосовал за избрание депутата от "Слуги народа" Егоровой-Луценко главой совета и увольнение прежнего главы облсовета Товмасяна. Он написал заявление об уходе в отставку.