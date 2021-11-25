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В Харькове досрочно уволили замглавы облсовета, подозреваемого во взятке

В Харьковском облсовете в один день уволили двух заместителей председателя
В Харьковском облсовете в один день уволили двух заместителей председателя
Фото: depositphotos.com

Харьковский областной совет на заседании 25 ноября досрочно прекратил полномочия заместителя главы облсовета Андрея Малыша. Об этом сообщается на сайте облсовета.

Отмечается, что вопрос об увольнении был вынесен на рассмотрение депутатов в связи с тем, что сам Малыш подал заявление о досрочном прекращении полномочий. При этом он не просил прекратить его полномочия депутата областного совета.

"Интерфакс-Украина" пишет, что "за" проголосовали 100 депутатов, "против" – 0, воздержались пять человек. Вопрос был принят без обсуждения. Решение принималось в режиме тайного электронного голосования.

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Малыша за работу на посту заместителя. Она добавила, что рассчитывает на его плодотворную работу в качестве депутата.

На сайте облсовета сообщается, что в этот же день были прекращены полномочия первого заместителя председателя Харьковского областного совета Альберта Кононенко. Обращение по этому поводу поступило от ряда депутатов, облсовет принял его 86 голосами. 

В связи с чем депутаты захотели уволить Кононенко, не уточняется. Сам он заявил, что это стало для него неожиданностью, пишет KharkivToday. По информации издания, у Кононенко часто возникали противоречия с коллегами по фракции "Блок Кернеса". 

Контекст:

Вечером 22 июля на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в 1 млн 50 тыс. грн при передаче последней части суммы. 

В НАБУ отмечали, что обыски проводились и у председателя облсовета, представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна.

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн. 29 июля Малыш вышел из следственного изолятора после внесения залога

4 августа о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили и Товмасяну. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог

19 августа Харьковский облсовет проголосовал за избрание депутата от "Слуги народа" Егоровой-Луценко главой совета и увольнение прежнего главы облсовета Товмасяна. Он написал заявление об уходе в отставку.

Теги: Харьков, депутаты, отставка, Харьковский облсовет, голосование, облсовет, увольнение, Харьковский областной совет, Андрей Малыш
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