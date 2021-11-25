В Харькове досрочно уволили замглавы облсовета, подозреваемого во взятке

В Харьковском облсовете в один день уволили двух заместителей председателя Фото: depositphotos.com

Отмечается, что вопрос об увольнении был вынесен на рассмотрение депутатов в связи с тем, что сам Малыш подал заявление о досрочном прекращении полномочий. При этом он не просил прекратить его полномочия депутата областного совета.

"Интерфакс-Украина" пишет, что "за" проголосовали 100 депутатов, "против" – 0, воздержались пять человек. Вопрос был принят без обсуждения. Решение принималось в режиме тайного электронного голосования.

Глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Малыша за работу на посту заместителя. Она добавила, что рассчитывает на его плодотворную работу в качестве депутата.

На сайте облсовета сообщается, что в этот же день были прекращены полномочия первого заместителя председателя Харьковского областного совета Альберта Кононенко. Обращение по этому поводу поступило от ряда депутатов, облсовет принял его 86 голосами.

В связи с чем депутаты захотели уволить Кононенко, не уточняется. Сам он заявил, что это стало для него неожиданностью, пишет KharkivToday. По информации издания, у Кононенко часто возникали противоречия с коллегами по фракции "Блок Кернеса".