Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, ушел в декрет

"Он сейчас не работает, находится в декретном отпуске", – сказала Егорова-Луценко.

На вопрос, будет ли она работать с Малышем после его выхода из отпуска, глава облсовета ответила, что "хотела бы работать с заместителями, которые не имеют отношения к коррупционным схемам".

"Во-первых, у нас презумпция невиновности. У нас один заместитель от "Оппозиционного блока – За жизнь". Это квота, коалиционные договоренности, конечно же, юридически ее нет, она устная. Я думаю, что фракция ОПЗЖ все-таки будет инициировать вопрос, связанный с переизбранием от их фракции другого заместителя", – заявила Егорова-Луценко.

19 августа Харьковский облсовет проголосовал за избрание депутата от "Слуги народа" Егоровой-Луценко главой совета. В тот же день депутаты проголосовали за увольнение прежнего главы облсовета Артура Товмасяна. Он написал заявление об уходе в отставку. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки.