Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности главы, и выбрал нового – также от "Слуги народа"

17 августа Товмасян написал заявление об уходе в отставку. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки

Голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования. За выступили 88 депутатов, против – пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое.

Скриншот: TriolanLive / YouTube

Перед голосованием Товмасян заявил, что не будет принимать участие в нем из-за конфликта интересов, сообщает "Интерфакс-Украина".

На должность нового главы облсовета депутаты выбрали замглавы фракции "Слуга народа", бывшую первую заместительницу главы Харьковской облгосадминистрации (август 2020 – апрель 2021) Татьяну Егорову-Луценко. За нее проголосовало 76 депутатов.

Других кандидатур на этот пост не выдвинули.