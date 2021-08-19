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Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности главы, и выбрал нового – также от "Слуги народа"

Харьковские депутаты поддержали отставку Товмасяна
Харьковские депутаты поддержали отставку Товмасяна
Фото: Харківська обласна рада / Facebook

Харьковский областной совет на внеочередной сессии 19 августа проголосовал за увольнение его председателя Артура Товмасяна ("Слуга народа") в связи с досрочным прекращением полномочий. Об этом сообщает пресс-служба облсовета в Facebook.

17 августа Товмасян написал заявление об уходе в отставку. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки

Голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования. За выступили 88 депутатов, против – пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое.

Скриншот: TriolanLive / YouTube
Скриншот: TriolanLive / YouTube

Перед голосованием Товмасян заявил, что не будет принимать участие в нем из-за конфликта интересов, сообщает "Интерфакс-Украина"

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/4698459126852848

На должность нового главы облсовета депутаты выбрали замглавы фракции "Слуга народа", бывшую первую заместительницу главы Харьковской облгосадминистрации (август 2020 – апрель 2021) Татьяну Егорову-Луценко. За нее проголосовало 76 депутатов. 

https://www.facebook.com/KharkovRegionalCouncil/posts/4698611746837586

Других кандидатур на этот пост не выдвинули.

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1 млн грн. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог

Теги: коррупция, депутаты, Харьковская область, взятка, Харьковский облсовет, голосование, облсовет, увольнение, Слуга народа, Харьковский областной совет, назначение, Артур Товмасян
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