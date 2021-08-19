Харьковский облсовет уволил Товмасяна с должности главы, и выбрал нового – также от "Слуги народа"

17 августа Товмасян написал заявление об уходе в отставку. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки
Голосование проводилось в режиме тайного электронного голосования. За выступили 88 депутатов, против – пятеро, воздержался один депутат, не голосовали двое.
Перед голосованием Товмасян заявил, что не будет принимать участие в нем из-за конфликта интересов, сообщает "Интерфакс-Украина".
На должность нового главы облсовета депутаты выбрали замглавы фракции "Слуга народа", бывшую первую заместительницу главы Харьковской облгосадминистрации (август 2020 – апрель 2021) Татьяну Егорову-Луценко. За нее проголосовало 76 депутатов.
Других кандидатур на этот пост не выдвинули.
Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.
23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.
25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.
29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.
4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1 млн грн. В тот же день фракция "Слуга народа" в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.
5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог.