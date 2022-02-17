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Замглавы Харьковского облсовета обвинили в наличии российского гражданства, СБУ проверит информацию

Малеваный наличие российского гражданства отрицает
Малеваный наличие российского гражданства отрицает
Фото: oblrada.kharkov.ua

Глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о двойном гражданстве своего заместителя, депутата облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Богдана Малеваного. Об этом она написала в Facebook 15 февраля.

О наличии гражданства РФ у Малеваного заявила 14 февраля в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз. Она потребовала от председателя областного совета и Службы безопасности Украины срочно предоставить информацию о прохождении Малеваным спецпроверки, а также о наличии или отсутствии у него гражданства Российской Федерации.

Она опубликовала заявление в Федеральную миграционную службу России, в котором Малеваный в 2014 году якобы просил выдать ему российский паспорт, а также водительское удостоверение, выданное в 2014 году, где указан адрес водителя в  Ростове-на-Дону.

Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook
Фото: Ірина Фріз / Iryna Friz / Facebook

Информацию подтвердила общественная организация "Харьковский антикоррупционный центр". По данным со скринов Фриз, центр нашел предположительно российский ИНН Малеваного на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

В комментарии Общественному Малеваный наличие российского гражданства отрицал.

"Впервые слышу, что я являюсь гражданином еще какого-то государства. Я никаких заявлений на другое гражданство не писал. Я являюсь гражданином Украины, живу в Украине, никаких других гражданств не получал", – сказал он. 

В Харьковский областной совет поступило депутатское обращение Фриз о спецпроверке Малеваного, говорится в письме, которое Егорова-Луценко направила в СБУ.

Глава облсовета подчеркнула, что в конце ноября 2021 года, когда Малеваный был назначен на должность ее заместителя, он прошел спецпроверку и никаких данных о наличии у него российского паспорта не было. 

"Уверена, что в ближайшее время компетентные органы предоставят исчерпывающую информацию. В своих дальнейших действиях буду руководствоваться только фактами", – написала председатель облсовета.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3242308409335544&id=100006692496150

Малеваный продолжает работать, на время выяснения ситуации с гражданством отстранять его не будут, сказала Егорова-Луценко Общественному 16 февраля. 

"У нас не было никакой информации, что он имеет двойное гражданство. Если бы она была, я бы не колебалась ни минуты и созвала внеочередную сессию по снятию его с должности. Я отреагировала. В случае, если этот факт подтвердится, конечно, срочно будет созвана сессия и я буду инициировать смещение его с должности", – сказала Егорова-Луценко.

Контекст:

Согласно биографии на сайте Харьковского облсовета, Малеваный родился в городе Бахмут (бывший Артемовск) Донецкой области, ему 28 лет. В 2018 году окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого в Харькове по специальности "право", а также Донецкий национальный технический университет по специальности "менеджмент".

Руководил представительством ООО "Институт экспертно-технических решений в строительстве" в Харьковской области и филиалом ГП "Укргосстройэкспертиза" в Харьковской области. 

В октябре 2020 года был впервые избран депутатом Харьковского областного совета, а в ноябре – заместителем председателя облсовета.

Теги: СБУ, Харьков, паспорт, гражданство, Ирина Фриз, Харьковский облсовет, облсовет, Харьковский областной совет, ОПЗЖ
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