Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство

Мути в 2010 году вместо запланированного концерта в Италии улетела в Россию ужинать с Путиным Фото: ЕРА

По словам актрисы, процесс сбора документов связан со сложностями "итальянской бюрократии". Мути отметила, что российское гражданство было бы подарком для ее матери, которая имеет российские корни.

Актриса также отметила, что самостоятельно изучает русский язык, но ей нужна практика.