Подделавшая справку ради встречи с Путиным 66-летняя Орнелла Мути заявила, что планирует получить российское гражданство

По словам актрисы, процесс сбора документов связан со сложностями "итальянской бюрократии". Мути отметила, что российское гражданство было бы подарком для ее матери, которая имеет российские корни.
Актриса также отметила, что самостоятельно изучает русский язык, но ей нужна практика.
Орнелла Мути начала карьеру в 15 лет, исполнив роль в фильме Дамиано Дамиани "Самая красивая жена". Всего она сыграла более 100 ролей.
В 2019 году кассационный суд Италии обязал Мути выплатить Театру Верди €30 тыс. или сесть в тюрьму на шесть месяцев за подделку документов в 2010 году. Тогда Мути предоставила театру поддельную справку о проблемах с голосом, чтобы отменить запланированное шоу, но вместо пятидневного отдыха, рекомендованного в справке, отправилась на гала-концерт в Россию, где, в частности, поужинала с Владимиром Путиным, который на тот момент был главой правительства.