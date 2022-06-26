Верещук пообещала, что в Украину пропустят всех депортированных украинцев, даже без документов

По ее словам, около 75% украинцев, проходящих российские фильтрационные лагеря, могут спастись, но не все они возвращаются в Украину. Помимо других причин, в этих лагерях у людей забирают документы.
"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях", – отметила министр.
Верещук подчеркнула, что есть договоренность с пограничниками впускать в Украину людей даже без документов, удостоверяющих личность, главное – добраться до границы.
"Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами", – сказала она.
Верещук отметила, что наибольшему числу граждан Украины удается вернуться из России через Эстонию и Латвию. Недавно она провела совещание с представителем Международной организации по миграции в Украине Стивеном Роджерсом, в ходе которого стороны обсудили создание транспортного коридора из Латвии и Эстонии для депортированных РФ украинцев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.
В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.
Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.
Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.
В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.