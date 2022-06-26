Верещук пообещала, что в Украину пропустят всех депортированных украинцев, даже без документов

Украинцы, у которых оккупанты отобрали паспорта, смогут вернуться домой, заверяют в Минреинтеграции Фото: depositphotos.com

По ее словам, около 75% украинцев, проходящих российские фильтрационные лагеря, могут спастись, но не все они возвращаются в Украину. Помимо других причин, в этих лагерях у людей забирают документы.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях", – отметила министр.

Верещук подчеркнула, что есть договоренность с пограничниками впускать в Украину людей даже без документов, удостоверяющих личность, главное – добраться до границы.

"Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами", – сказала она.

Верещук отметила, что наибольшему числу граждан Украины удается вернуться из России через Эстонию и Латвию. Недавно она провела совещание с представителем Международной организации по миграции в Украине Стивеном Роджерсом, в ходе которого стороны обсудили создание транспортного коридора из Латвии и Эстонии для депортированных РФ украинцев.

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