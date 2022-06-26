ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук пообещала, что в Украину пропустят всех депортированных украинцев, даже без документов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинцы, у которых оккупанты отобрали паспорта, смогут вернуться домой, заверяют в Минреинтеграции
Украинцы, у которых оккупанты отобрали паспорта, смогут вернуться домой, заверяют в Минреинтеграции
Фото: depositphotos.com

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина впустит через границу всех незаконно вывезенных в РФ украинцев, даже если они утратили документы. Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщили "Укринформ" и ZN.UA.

По ее словам, около 75% украинцев, проходящих российские фильтрационные лагеря, могут спастись, но не все они возвращаются в Украину. Помимо других причин, в этих лагерях у людей забирают документы.

"Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные автобусы, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях", – отметила министр.

Верещук подчеркнула, что есть договоренность с пограничниками впускать в Украину людей даже без документов, удостоверяющих личность, главное – добраться до границы.

"Главное – найти путь, чтобы вернуться домой. Позвонить нам, мы поможем с билетами, поможем с паспортными документами", – сказала она.

Верещук отметила, что наибольшему числу граждан Украины удается вернуться из России через Эстонию и Латвию. Недавно она провела совещание с представителем Международной организации по миграции в Украине Стивеном Роджерсом, в ходе которого стороны обсудили создание транспортного коридора из Латвии и Эстонии для депортированных РФ украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти регулярно сообщают о принудительном вывозе оккупантами украинских граждан. 21 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что из 100 тыс. жителей (на тот момент), вывезенных оккупантами из Мариуполя, Волновахи и других регионов Донецкой области, только 5% хотели выехать в РФ, а остальные были насильственно депортированы.

В Минреинтеграции поясняли, что вынужденная эвакуация украинцев через временно оккупированные территории или Россию не нарушает законов Украины.

Экс-омбудсмен Людмила Денисова 23 апреля сообщала, что депортированных жителей Мариуполя РФ отправила в Приморский край – за 8 тыс. км от родины.

Украина расследует более 20 уголовных производств относительно принудительного перемещения людей в Россию и Беларусь, сообщила генпрокурор Украины в начале июня.

В июне в Украине создали координационный штаб по защите прав депортированных.

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из которых почти 240 тыс. – дети.

Теги: Россия, Латвия, Эстония, граница, паспорт, депортация, пограничники, Ирина Верещук, война России против Украины, документы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
50-летняя принцесса Норвегии высказалась о бисексуальности своего 47-летнего жениха – темнокожего шамана
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
  Ведущая Матвеева о сестре из РФ: Она думала, что спасение – это приехать к ним. Я написала: "Ваши убивают наших людей и детей"
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
Российская актриса Хаматова: Россия сошла с ума 20 лет назад. Только я этого не понимала
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Быть в состоянии сделать это в 96 лет – замечательно". Елизавета II вопреки советам врачей проехалась верхом на лошади – СМИ
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь (355361)
2
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (179771)
3
"Падшая Россия. Приняла эстафету после ...бнувшегося на пол попа". 54-летняя Валерия грохнулась на сцене. Видео (133744)
4
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (113477)
5
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (107241)
6
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (71076)
7
Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой (54762)
8
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале (44373)
 
 
 
 