Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве

Бардаш: Чего я тогда сижу в Грузии? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Кто-то сказал, что у меня русский паспорт. Вы что, конченые все? Поверили какому-то мудаку? Чего я тогда сижу в Грузии? У меня нет никакого ни русского паспорта, ни гражданства – ничего такого, запомните это", – заявил он.

Таким образом Бардаш прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.

Заявление фронтмена продюсируемой им ранее украинской группы "Коррупция" Михаила Крупина о планах уехать из Грузии в РФ Бардаш комментировать не стал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Бардаш (@george.bardash)



