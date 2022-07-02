Бульвар Шоубиз
 
02 июля, 2022
 
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Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве

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Бардаш: Чего я тогда сижу в Грузии?
Бардаш: Чего я тогда сижу в Грузии? 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Проживающий в Грузии украинский продюсер Юрий Бардаш 1 июля разместил на своей странице в Instagram видео, на котором, кроме антиукраинских высказываний, прокомментировал слухи о своем российском гражданстве.

"Кто-то сказал, что у меня русский паспорт. Вы что, конченые все? Поверили какому-то мудаку? Чего я тогда сижу в Грузии? У меня нет никакого ни русского паспорта, ни гражданства – ничего такого, запомните это", – заявил он. 

Таким образом Бардаш прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.

Заявление фронтмена продюсируемой им ранее украинской группы "Коррупция" Михаила Крупина о планах уехать из Грузии в РФ Бардаш комментировать не стал. 


Контекст:

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". 

30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужаВ настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. 

1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.

Теги: паспорт, гражданство, война России против Украины, Юрий Бардаш
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