Бардаш прокомментировал слухи о своем российском гражданстве

"Кто-то сказал, что у меня русский паспорт. Вы что, конченые все? Поверили какому-то мудаку? Чего я тогда сижу в Грузии? У меня нет никакого ни русского паспорта, ни гражданства – ничего такого, запомните это", – заявил он.
Таким образом Бардаш прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.
Заявление фронтмена продюсируемой им ранее украинской группы "Коррупция" Михаила Крупина о планах уехать из Грузии в РФ Бардаш комментировать не стал.
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В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy".
30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужа. В настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.
1 июля Бардаш записал почти двухчасовое видео в двух частях, на котором себя назвал русским человеком, страну-агрессора Россию – великой державой, а также заявил, что Украина должна была капитулировать после полномасштабного вторжения РФ. В сети публикацию этих роликов назвали самоуничтожением Бардаша, а его самого – ...бланом.