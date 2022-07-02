"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне

"За что народ умирает? Чтобы легче было геям? За либеральные ценности? Вы представляете, меня усыновили бы геи и я наблюдал бы, как два мужика трогают друг друга за жопу, лижутся! Европейские ценности – что это?" – заявил Бардаш.
По словам продюсера, украинские артисты, которые выступают за границей в поддержу Украины, тем самым "рекламируют войну", а волонтеры, собирающие деньги на покупку Bayraktar ТВ2, "легитимизируют войну". При этом выговорить это слово артисту удалось не сразу.
"Собирают они на Bayraktar. Вы смеетесь? Американцы могут столько "бабок" напечатать. Вы не для этого нужны им, вы нужны им, чтобы легатими… легимитиз… легатимизировать войну", – сказал он.
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Во втором ролике Бардаш заявил об отсутствии поддержки его позиции со стороны его команды, а также признался, что жена из-за его антиукраинской риторики запретила ему видеться с дочерью.
"Жена сказала: "Не касайся моей дочери, ты предатель", – сказал он. – Но ей 25 лет, она выросла в Украине, она ничего другого не знает, но в Украине живут не только малолетки".
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Пользователи сети высмеяли заявления Бардаша, предположив, что во время записи роликов он мог быть под воздействием препаратов.
"А что, Бардаш ...бнул фенчика и теперь изливает душу?" – поинтересовался пользователь с ником Пан Содом.
А шо, Бардаш йобнув фєнчіка і тепер ізліває душу?— * Пан Содом (@pan_sodom) July 1, 2022
"Юрий Бардаш совершил акт доброй воли", – прокомментировали заявления артиста в Twitter, использовав формулировку минобороны РФ, с помощью которой они описали уход оккупантов с острова Змеиный.
юрий бардаш совершил акт доброй воли— Міша Лиходій Крупін (@MishaKrupin) June 30, 2022
"Бардаш – это лучшая антинаркотическая пропаганда", – лаконично написал на своей странице в Twitter пользователь сети Илья Гришин.
Юрій Бардаш це найкраща антинаркотична пропаганда— ілля гришин (@ihryshyn) July 1, 2022
"Бардаш сделал лучшее, что мог, – самоуничтожился", – прокомментировали ролики продюсера в Twitter.
бардаш зробив найкраще, що міг: самознищився.— Alex Tarasov (@tarasov_alex) July 1, 2022
"Бардаш полтора часа плакался в трансляции, хотя мог бы сказать это все двумя словами: "Я ...блан", – написал Wayne.
Бардаш півтори години плакався на трансляції, хоча міг сказати це все двома словами - "я єблан"— Wayne (@Wayne_345) July 1, 2022
В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны занимался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.
22 июня фронтмен группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию.
30 июня жена Бардаша написала в Instagram, что не имеет отношения к публикациям своего мужа. В настоящее время Бардаш активно ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. Посты на своей странице в Instagram он деактивировал, но изредка публикует заявления или опросы в Stories.