"Мог бы сказать двумя словами: "Я ...блан", "Совершил акт доброй воли", "Самоуничтожился". В сети отреагировали на заявления Бардаша о войне

"За что народ умирает? Чтобы легче было геям? За либеральные ценности? Вы представляете, меня усыновили бы геи и я наблюдал бы, как два мужика трогают друг друга за жопу, лижутся! Европейские ценности – что это?" – заявил Бардаш.

По словам продюсера, украинские артисты, которые выступают за границей в поддержу Украины, тем самым "рекламируют войну", а волонтеры, собирающие деньги на покупку Bayraktar ТВ2, "легитимизируют войну". При этом выговорить это слово артисту удалось не сразу.

"Собирают они на Bayraktar. Вы смеетесь? Американцы могут столько "бабок" напечатать. Вы не для этого нужны им, вы нужны им, чтобы легатими… легимитиз… легатимизировать войну", – сказал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Бардаш (@george.bardash)

Во втором ролике Бардаш заявил об отсутствии поддержки его позиции со стороны его команды, а также признался, что жена из-за его антиукраинской риторики запретила ему видеться с дочерью.

"Жена сказала: "Не касайся моей дочери, ты предатель", – сказал он. – Но ей 25 лет, она выросла в Украине, она ничего другого не знает, но в Украине живут не только малолетки".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрии * Бардаш (@george.bardash)

Пользователи сети высмеяли заявления Бардаша, предположив, что во время записи роликов он мог быть под воздействием препаратов.

"А что, Бардаш ...бнул фенчика и теперь изливает душу?" – поинтересовался пользователь с ником Пан Содом.

А шо, Бардаш йобнув фєнчіка і тепер ізліває душу? — * Пан Содом (@pan_sodom) July 1, 2022

"Юрий Бардаш совершил акт доброй воли", – прокомментировали заявления артиста в Twitter, использовав формулировку минобороны РФ, с помощью которой они описали уход оккупантов с острова Змеиный.

юрий бардаш совершил акт доброй воли — Міша Лиходій Крупін (@MishaKrupin) June 30, 2022

"Бардаш – это лучшая антинаркотическая пропаганда", – лаконично написал на своей странице в Twitter пользователь сети Илья Гришин.

Юрій Бардаш це найкраща антинаркотична пропаганда — ілля гришин (@ihryshyn) July 1, 2022

"Бардаш сделал лучшее, что мог, – самоуничтожился", – прокомментировали ролики продюсера в Twitter.

бардаш зробив найкраще, що міг: самознищився. — Alex Tarasov (@tarasov_alex) July 1, 2022

"Бардаш полтора часа плакался в трансляции, хотя мог бы сказать это все двумя словами: "Я ...блан", – написал Wayne.