"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ

"Уж точно я не причастна к тому, что постит мой муж", – написала она. В настоящее время Бардаш ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.

Скриншот: lisa.bardash / Instagram

"Все мы когда-то ошибаемся в людях", – добавила она в новом посте.

Скриншот: lisa.bardash / Instagram

После этих публикаций в Stories Елизавета Бардаш разместила на странице заявление.

"Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним – он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: "Я человек серьезный! Я человек серьезный!" – совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб", – написала жена Бардаша, который до 2017 года был продюсером и участником украинской группы "Грибы".

"Тонко", – отреагировали подписчики.