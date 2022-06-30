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30 июня, 2022
 
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"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ

Бардаш женился на Коцюбе в августе 2020 года
Бардаш женился на Коцюбе в августе 2020 года
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Жена проживающего в Грузии украинского продюсера Юрия Бардаша, украинская модель Елизавета Бардаш 30 июня в Instagram Stories заявила, что не имеет отношения к контенту, который постит на своих страницах в соцсетях ее муж.

"Уж точно я не причастна к тому, что постит мой муж", – написала она. В настоящее время Бардаш ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты. 

Скриншот: lisa.bardash / Instagram
Скриншот: lisa.bardash / Instagram

"Все мы когда-то ошибаемся в людях", – добавила она в новом посте.

Скриншот: lisa.bardash / Instagram
Скриншот: lisa.bardash / Instagram

После этих публикаций в Stories Елизавета Бардаш разместила на странице заявление.

"Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним  – он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: "Я человек серьезный! Я человек серьезный!"   совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб", – написала жена Бардаша, который до 2017 года был продюсером и участником украинской группы "Грибы". 

"Тонко", –  отреагировали подписчики.

Контекст:

В августе 2020 года Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. У пары есть дочь Сара (2020). Это второй ребенок Бардаша. В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у него родился сын Георгий (2012).

В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня 2022 года певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.

В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.

22 июня фронтмен "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию.

Теги: война России против Украины, семья, Юрий Бардаш
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