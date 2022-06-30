"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ

"Уж точно я не причастна к тому, что постит мой муж", – написала она. В настоящее время Бардаш ведет свой Telegram-канал "Философия Бардаша", в котором размещает антиукраинские посты.
"Все мы когда-то ошибаемся в людях", – добавила она в новом посте.
После этих публикаций в Stories Елизавета Бардаш разместила на странице заявление.
"Я знаю одну планету, там живет такой господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним – он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: "Я человек серьезный! Я человек серьезный!" – совсем как ты. И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб", – написала жена Бардаша, который до 2017 года был продюсером и участником украинской группы "Грибы".
"Тонко", – отреагировали подписчики.
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В августе 2020 года Бардаш женился на украинской модели Елизавете Коцюбе. У пары есть дочь Сара (2020). Это второй ребенок Бардаша. В браке с певицей Луной (Кристиной Герасимовой) у него родился сын Георгий (2012).
В 2007 году Бардаш основал лейбл Kruzheva Music. Кроме "Грибов", он был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.
22 июня фронтмен "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию.